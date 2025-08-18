توضیح مدیرکل هنرهای نمایشی از تنزل جایگاه اداره کل؛ در جریان نبودیم!

رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر جایگاه سازمانی هنرهای نمایشی از «اداره کل» به «دفتر» توضیح داد: معاونت امور هنری و اداره کل هنرهای نمایشی در جریان تغییر جایگاه سازمانی اداره کل هنرهای نمایشی نبوده و مانند اهالی تئاتر، این موضوع را از رسانه‌ها و سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متوجه شد.

وی ادامه داد: این تغییر مسیر نه قبلا به معاونت یا اداره کل اعلام شده بود و نه اینکه در دستور کار بود. این در حالی است که به زعم ما، حتی تبدیل «مرکز هنرهای نمایشی» به «اداره کل» در سال‌های دور هم، تنزلی در جایگاه تئاتر به حساب می آمد و حالا تغییر همین «اداره کل» به «دفتر» هم به نوعی کاهش رتبه هنرهای نمایشی است. البته گاهی در سال‌های گذشته بحث ایجاد سازمان هنرهای نمایشی نیز مطرح شده است.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان بیان کرد: براساس آنچه توضیح داده شد فقدان رضایت از این تغییر، طی نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد. در همین چارچوب اداره کل هنرهای نمایشی در احقاق حق تئاتر، از طریق اداری این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال می‌کند و مجدانه پیگیر بازگشت جایگاه اداره کل به ساختار اداری تئاتر است.