گذر از نیمه اول سال بدون معرفی دبیر تئاتر فجر و مدیر تئاتر شهر!

به گزارش خبرنگار مهر، زمان در برنامهریزیهای مدیران و تصمیمگیرندگان فرهنگی و هنری حلقه مفقوده است و در عرصه تئاتر نیز وضعیت همین گونه است. در حدود یک سال اخیر مدیریت هنری وزارت ارشاد اتفاقات عجیبی رخ داد؛ از با سرپرست اداره شدن تئاتر ایران طی چند ماه و بعد بدون سرپرست شدن ادارهکل هنرهای نمایشی گرفته تا اداره مجموعه تئاتر شهر با سرپرست و سپس رها شدن این مجموعه و نداشتن مدیری که برای آن برنامهریزی کند.
این روند گویا تبدیل به یک اصل شده و بدون توجه به زمان، رفتار و عمل میشود چون مدت زیادی ادارهکل هنرهای نمایشی بدون مدیرکل و با سرپرست فعالیت میکرد و مدتها بحث حضور سعید اسدی در ادارهکل مطرح بود اما مدام روزها سپری میشد و خبری از معرفی مدیرکل هنرهای نمایشی نبود. آخر سر هم سعید اسدی به عنوان مشاور معاون هنری و مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی مشغول به کار شد و بعد از چند ماه بلاتکلیفی تئاتر مدیرکل هنرهای نمایشی نیز انتخاب و معرفی شد.
مجموعه تئاتر شهر هم بدون مدیر روزها را سپری میکرد تا اینکه حسن جودکی به عنوان سرپرست مجموعه معرفی شد اما دوران سرپرستی وی هم به پایان رسید و تئاتر شهر چشم انتظار معرفی مدیر جدید خود است.
مدتی است نام کوروش سلیمانی به عنوان مدیر جدید مجموعه تئاتر شهر مطرح است اما خبری از انتصاب وی منتشر نمیشود.
از سوی دیگر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر قرار است در بهمن سال جاری برگزار شود ولی هنوز دبیر جشنواره مشخص نیست. جالب است که در برخی دورههای انگشتشمار که دبیر جشنواره ۹ یا ۱۰ ماه قبل از شروع جشنواره انتخاب میشد باز هم زمان برای برنامهریزی جشنواره کم میآورد، حالا که نیمه اول سال در حال به پایان رسیدن است دبیر در خوشبینانهترین حالت باید از مهر فعالیت خود را آغاز کند و تنها ۳ ماه زمان تا برگزاری جشنواره چهل و چهارم در اختیار خواهد داشت.
بلاتکلیفی در برنامهریزی و سیاستگذاری برای عرصه هنرهای نمایشی موج میزند و در حدود یک سال اخیر کمتر اقدامی که نشانگر عکس این روند باشد انجام شده است.
نیمه اول سال ۱۴۰۴ هم به سرعت به پایان میرسد و نیمه دوم سال فصل درو خواهد بود؛ البته اگر محصولی از سوی معاونت هنری برای تئاتر کاشته شده باشد.
