نامه خانه تئاتر به وزیر ارشاد در پی تقلیل ساختار سازمانی تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتمدیرههای مرکزی خانه تئاتر، انجمن نمایشنامهنویسان و مترجمان، انجمن بازیگران، انجمن مدرسان، انجمن کارگردانان، انجمن موسیقی، کانون کودک و نوجوان، انجمن نمایشگران عروسکی، کانون منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران، انجمن طراحان صحنه و لباس، انجمن طراحان گریم و ماسک، انجمن روابط عمومی و تبلیغات، انجمن عکاسان، انجمن طراحان پوستر، انجمن نمایشگران حرکت، انجمن نمایشگران خیابانی، کانون کارکنان فنی و هنری، کانون برنامهریزان و دستیاران و جمعی از مدیران تماشاخانهها، کارگردانان، بازیگران، مؤسسات فرهنگی و هنری و آموزشگاههای تئاتر، طی نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت ساختار سازمان تئاتر ایران شدند.
در این نامه آمده است:
«جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی
وزیر محترم فرهنگ
با سلام و احترام
به استحضار میرسانیم که مطابق چارت سازمانی منتشر شده در سایت وزارت فرهنگ، ناباورانه مطلع شدیم که علیرغم رأی و نظر اهالی تئاتر کشور و بدون مشورت با خانه تئاتر، معاونت هنری و مدیرکل متبوع، «اداره کل هنرهای نمایشی» به «دفتر» تغییر وضعیت داده است. شگفتانگیز است که این تصمیم در حالی اتخاذ شده که از سالها پیش، بحث تبدیل جایگاه اداری هنرهای نمایشی به «سازمان تئاتر» مطرح بود و حال در بازگشتی عجیب، باید به جای ارتقا، شاهد این تنزل باشیم.
بیتردید اخذ چنین تصمیمی، تضییع حقوق صنفی، تضعیف زیرساختها و ظرفیتهای نمایشی، تشتت در وفاق و همدلیِ جامعه هنری و انزوای بیشتر هنرهای نمایشی را در پی خواهد داشت.
ما هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر و تمامی انجمنها و کانونهای هفدهگانه زیر مجموعه به نمایندگی از جامعه مدنی تئاتر ایران، این اقدام بدون مشورت و خلاف مصلحت را در روزگاری که تئاتر کشور نیازمند حمایت جدیتر، جایگاهی والاتر و ساختاری مستقلتر است، برخلاف منافع ملی و فرهنگی کشور و مغایر با شأن، منزلت و پیشینه غنی تئاتر ایران میدانیم.
لذا خواستار و منتظر توقف فوری این روند و بازنگری در سیاستهای مدیریتی منتج به این تصمیم و به رسمیت شناختن صنوف هنری و باور به ضرورت و اثربخشی نهادهای صنفی همچون خانه تئاتر به عنوان مرجع اصلی اهالی این هنر و توجه و نگاه ویژه به وضعیت شغلی و معیشتی هنرمندان شریف تئاتر ایران هستیم.
پیشاپیش از بذل توجه و عنایت جنابعالی در تغییر رویه فعلی در اسرع وقت سپاسگزاریم.»
