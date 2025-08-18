کمیسیون «ماده ۵» ابزار اصلی مدیریت شهری در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح دوشنبه در چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر سنندج اظهار کرد: بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و مدیریت بهینه کاربری اراضی، اصلی‌ترین وظیفه این کمیسیون در سطح استان است.

وی با بیان اینکه عدالت‌محوری باید اساس تصمیمات کمیسیون باشد، افزود: در بررسی پرونده‌ها توسعه پایدار و عادلانه شهرها، حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق شهروندی و توجه به حق‌الناس باید همواره در اولویت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: عمده درخواست‌های مطرح‌شده در این جلسه شامل افزایش سطح اشغال، تغییر کاربری، احداث و افزایش تراکم ساختمانی، اصلاح طرح تفصیلی اراضی و تجمیع پلاک‌ها بود که مطابق ضوابط قانونی و نظر اعضای کمیسیون درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

حبیبی گفت: در مجموع ۲۸ پرونده در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که با ۲۲ پرونده موافقت و با ۶ پرونده مخالفت شد.

وی تأکید کرد: مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید به گونه‌ای باشد که هم پاسخگوی نیاز توسعه شهری باشد و هم مانع از تضییع حقوق شهروندان و منافع عمومی شود.