  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

«قهرمان کوچک» به فرهنگسرای نیاوران می‌آید

نمایش عروسکی «قهرمان کوچک» به کارگردانی عاتکه حسینی در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایش عروسکی «قهرمان کوچک» به نویسندگی و کارگردانی عاتکه حسینی، برای کودکان در فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود. این نمایش از یکشنبه دوم شهریور، هر روز به جز شنبه‌ها از ساعت ۱۹ در سالن خزر این مجموعه به صحنه می‌رود.

ستاره رحیمی‌فراهانی، معین گرجی، آرش راد، عاتکه حسینی و سید علی حسینی‌حصاری عروسک‌گردانان، فرید نوایی آهنگساز، داود حسینی طراح صحنه، سپیده حسینی طراح لباس، سپیده اقدامی ساخت عروسک، عاتکه حسینی طراح عروسک، کامیار جعفری‌مرام طراح پوستر، سید علی حسینی‌حصاری دستیار کارگردان و امیر قلی‌زاده منشی صحنه این نمایش هستند.

«قهرمان کوچک» داستان موشی است که در جنگل به دنبال یک دوست قوی برای خود می‌گردد.

بلیت این نمایش در سایت تیوال قابل تهیه است.

آروین موذن زاده

