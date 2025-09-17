اجرای نمایش‌ بانوان «عطر خاطره» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایش آیینی و سنتی «عطر خاطره»، کاری از گروه هنری تاماتر به کارگردانی و تهیهکنندگی رها تقینیا، در فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود.
این برنامه تلفیقی از موسیقی و نمایش است که روز جمعه، ۲۸ شهریور برگزار میشود و بانوان هنرمند با اجرای حرکات اقوام ایرانی از جمله کردی، آذری، لری، خراسانی، مازنی، شیرازی، سماع، مینیاتور، معاصر و قجری، فرهنگ غنی ایران زمین را به نمایش میگذارند.
گروه خاتونهای آریایی (به سرپرستی اکرم قزوینیخاتونی)، گروه وصال (پریسا حاجیحسینی)، گروه خاتون (شیما رزاقی)، گروه شاماران (مهدیه آقایی)، گروه یاران (پارمیدا تاجیک) و گروه ریتای (ریتا خرمی) گروههای نمایشی هستند که گروه تاماتر را در این اجرا همراهی میکنند. همچنین ژیلا احمدی طراح لباس، پیمانه پیرانی مدیر روابط عمومی و تبلیغات و فاطمه حمزهزاده دستیار کارگردان از دیگر عوامل هنری این برنامه هستند.
این برنامه روز جمعه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۶ اجرا میشود و بلیت آن در سایت ایران کنسرت قابل تهیه است.
