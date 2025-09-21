نمایش موسیقایی «رد پر رنگ نور» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایش «رد پر رنگ نور» روایتی موزیکال و تلفیق شده با هنر حرکت و کُرِئوگرافی است که روزهای یکم و دوم مهر، در سالن خلیج فارس روی صحنه می‌رود.

هیلا رضاییان نویسنده، کارگردان و بازیگر این نمایش است که با همراهی ۴۷ اجراگر «گروه حرکت پرنسا» به سرپرستی هلیا عرفانیان، «رد پررنگ نور» را روایت و اجرا می‌کنند.

این نمایش روایتی مستند و واقعی از زندگی زنی است که به تازگی متوجه بارداری خود شده و روزهای انتظار را با عشق و ذوق سپری می‌کند تا این که ... .

نمایش موزیکال «رد پر رنگ نور»، روزهای سه‌شنبه یکم و چهارشنبه دوم مهر، از ساعت ۲۱ در فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود و بلیت آن در سایت ایران کنسرت در دسترس علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی است.