نمایش موسیقایی «رد پر رنگ نور» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایش «رد پر رنگ نور» روایتی موزیکال و تلفیق شده با هنر حرکت و کُرِئوگرافی است که روزهای یکم و دوم مهر، در سالن خلیج فارس روی صحنه میرود.
هیلا رضاییان نویسنده، کارگردان و بازیگر این نمایش است که با همراهی ۴۷ اجراگر «گروه حرکت پرنسا» به سرپرستی هلیا عرفانیان، «رد پررنگ نور» را روایت و اجرا میکنند.
این نمایش روایتی مستند و واقعی از زندگی زنی است که به تازگی متوجه بارداری خود شده و روزهای انتظار را با عشق و ذوق سپری میکند تا این که ... .
نمایش موزیکال «رد پر رنگ نور»، روزهای سهشنبه یکم و چهارشنبه دوم مهر، از ساعت ۲۱ در فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود و بلیت آن در سایت ایران کنسرت در دسترس علاقهمندان به هنرهای نمایشی است.
