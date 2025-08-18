به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این جلسه به ریاست انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت و رئیس شورای راهبری گردشگری سلامت کشور و با حضور سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، معاونت کنسولی وزارت امور خارجه، رئیس تشکل حرفهای گردشگری سلامت ایران، نمایندگان سازمان نظام پزشکی کشور، اتاق بازرگانی و سایر دستاندرکاران این حوزه در محل معاونت گردشگری برگزار شد.
در این نشست محسنی بندپی، ضمن تاکید بر رویکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر هماهنگی دستگاهها در امر توسعه گردشگری سلامت گفت: از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، توسعه گردشگری سلامت یکی از اولویتهای اصلی وزارتخانه بوده و در این مدت جلسات شورای راهبری گردشگری سلامت به صورت مستمر برگزار شده است.
وی افزود: ایران با بهرهمندی از پزشکان مجرب و متعهد، بیمارستانهای مجهز و دارای فناوریهای نوین درمانی و همچنین هزینههای مقرونبهصرفه نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، ظرفیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت در منطقه را داراست. ما در کنار ارائه خدمات درمانی با کیفیت، از مزیتهای دیگری همچون جاذبههای طبیعی بکر، میراثفرهنگی غنی و مهماننوازی مثالزدنی مردم نیز بهرهمندیم که میتواند تجربه درمانی دلپذیری را برای بیماران بینالمللی رقم بزند.
رئیس شورای راهبری گردشگری سلامت با اشاره نتایج موفق اجرایی شدن سامانه گردشگران سلامت در استان خراسان رضوی، تاکید کرد: در گام بعدی استانهای تهران و فارس تحت پوشش سامانه قرار خواهند گرفت. این اقدام در راستای شفافسازی فعالین این حوزه و جلوگیری از سوءاستفاده غیرمجازها است.
محسنی بندپی در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگیهای کلیدی این سامانه، اظهار داشت: سامانه ملی گردشگران سلامت، نه یک پلتفرم ساده، بلکه سامانهای حاکمیتی و بیندستگاهی است که با بالاترین استانداردهای امنیتی طراحی شده و دارای سطوح دسترسی مدیریتشده است.
وی ادامه داد: این طراحی دقیق، ضامن امنیت و حفظ حریم خصوصی اطلاعات حساس بیماران و فعالان این حوزه است.
وی با تاکید بر اهمیت صیانت از دادهها، افزود: در این بستر یکپارچه، مسئولیت صیانت از دادههای مربوط به بخش درمان بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حفاظت از اطلاعات مربوط به حوزه گردشگری بر عهده وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است تا اطمینان خاطر لازم برای کلیه ذینفعان فراهم آید.
سامانه گردشگران سلامت؛ گامی بلند در هماهنگی بینبخشی و مبارزه با فساد
در این نشست، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تأکید بر اهمیت اجرایی شدن سامانه گردشگران سلامت، این اقدام را یکی از دستاوردهای مهم در امر هماهنگی بینبخشی در جهت توسعه گردشگری سلامت بیان کرد و افزود: در گام اول، کلیه مراکز درمانی در استانهای تهران و فارس همانند استان خراسانرضوی مکلف میشوند نسبت به پذیرش بیماران بینالمللی از طریق سامانه گردشگران سلامت در کمتر از ۲۴ ساعت اقدام نمایند. این امر نه تنها به روند پذیرش و درمان بیماران سرعت میبخشد، بلکه به شفافیت و قانونمند شدن فعالیتهای این حوزه کمک شایانی خواهد کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه تصریح کرد: با شرکتهای گردشگری سلامت و مراکز درمانی که اطلاعات بیماران بینالمللی را در سامانه گردشگری سلامت ثبت ننمایند، قاطعانه برخورد خواهد شد. سلامت و امنیت بیماران بینالمللی خط قرمز ماست.
لازم به ذکر است اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت در این جلسه بر برخورد قاطع با دلالان و کلیه مداخلهگران غیرقانونی از طریق سامانه گردشگران سلامت و ایجاد شفافیت کامل در این روند تأکید کردند.
همچنین، در این نشست به کاهش زمان انتظار و تسریع در صدور ویزای درمانی با همکاری تنگاتنگ چهار دستگاه اجرایی عضو اصلی شورای راهبری اشاره شد که نویدبخش تسهیل هرچه بیشتر ورود بیماران برای دریافت خدمات درمانی است. این همکاریها نشاندهنده یک رویکرد جامع و همهجانبه برای رفع موانع و ارائه بهترین خدمات به گردشگران سلامت است.
حمایت دولت از بخش خصوصی مجاز
در جمعبندی این نشست، اعضای شورای راهبری بر حمایت همهجانبه از بخش خصوصی دارای مجوز در دو بخش گردشگری و درمان تأکید کردند. معاونین وزارت گردشگری، بهداشت و امورخارجه اعلام کردند که دولت آماده همکاری برای رفع چالشهای پیش روی این بخش و همچنین کمک به بازارسازی و معرفی توانمندیهای ایران در حوزه گردشگری سلامت به بازارهای هدف بینالمللی است.
این حمایتها شامل تسهیل فرآیندها و کمک به حضور در بازارهای جهانی خواهد بود تا بخش خصوصی بتواند با قدرت بیشتری در این عرصه فعالیت کند و به جذب بیشتر گردشگران سلامت کمک کند.
حضور نمایندگان دستاندرکاران مختلف این حوزه در این نشست، نشاندهنده عزم جدی دولت برای ایجاد همافزایی و همکاریهای بیندستگاهی در مسیر توسعه گردشگری سلامت است و امید میرود با اجرای کامل این طرحها و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، ایران بتواند به جایگاه شایسته خود در حوزه گردشگری سلامت در سطح بینالمللی دست یابد و سالانه پذیرای تعداد بیشتری از بیماران بینالمللی باشد.
