سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر برای پیشگیری از عدم سوءاستفاده دلالان از صنعت گردشگری گفت: بهمنظور ساماندهی خدمات گردشگری سلامت، سامانه گردشگری سلامت راهاندازی شده و تمامی بیماران خارجی اعم از کسانی که با ویزا یا بدون ویزا وارد کشور میشوند، باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: در چارچوب سامانه تنها شرکتها و مراکز درمانی دارای مجوز رسمی فعالیت در حوزه گردشگری سلامت میتوانند در این سامانه خدمات ارائه دهند. بدین ترتیب، هرگونه خدمترسانی خارج از این سامانه امکانپذیر نخواهد بود و تنها مؤسسات و شرکتهای مجاز اجازه فعالیت خواهند داشت.
رضوی اذعان کرد: طبق آئیننامههای ابلاغی، شرکتهایی که قصد ورود به حوزه گردشگری سلامت را دارند، باید الزامات و شرایط تعیین شده از جمله داشتن محصول و توان فنی مشخص برای ارائه خدمات درمانی و تسهیلات مرتبط با جذب بیماران خارجی را رعایت کنند.
معاون درمان وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: همچنین اشخاص حقیقی یا شرکتهایی که فاقد مجوز فعالیت هستند، اجازه دخالت در فرآیند جابجایی بیمار، بیماریابی یا معرفی به مراکز درمانی را نخواهند داشت؛ لذا راهاندازی این سامانه با هدف افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز و توسعه گردشگری سلامت در ایران انجام گرفته است.
