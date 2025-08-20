به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موضوعات طراحی و معرفی برند گردشگری سلامت کشور و انضباط بخشی در قالب ایجاد سامانه جامع گردشگری سلامت را دو اقدام مهم در دست اجرای شورای راهبری گردشگری سلامت عنوان کرد که بالندگی عرضه ظرفیت‌های بیشمار در بخش گردشگری سلامت را به عنوان حوزه‌ای روبه رشد، تعالی‌بخش و دروازه گردشگری کشور، به دنبال دارد.

انوشیروان محسنی بندپی با حضور در پیش رویداد نخستین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی علمی، تجاری و فرهنگی دندانپزشکی با رویکرد معرفی توانمندی‌های ایران در زمینه دندانپزشکی که امروز، چهارشنبه، ۲۹ مرداد با حضور نمایندگان کشورهای عضو سازمان‌های D۸ ،ECO ،ACD و IORA و نیز متخصصان بخش‌های سلامت و گردشگری در محل هتل اوین تهران برگزار شد، ضمن خیر مقدم به مهمانان خارجی از کشورهای عضو اکو، d۸، حوزه تمدنی نوروز و کشورهای دوست و همسایه و تشکر و قدردانی از اساتید، انجمن‌های تخصصی، رؤسای دانشکده‌های دندانپزشکی کشور و نیز مسئولان مرتبط، با برشمردن سابقه طولانی خدمت ایشان در بخش سلامت کشور و اکنون پیوند آن به حوزه گردشگری گفت: ایجاد هماهنگی و همکاری بین حوزه گردشگری و سلامت مبتنی بر ظرفیت‌های بسیار ارزشمند دو حوزه، زمینه‌های همکاری مستعد و قابل توجهی را فراهم آورده است.

معاون گردشگری کشور در تشریح صنعت گردشگری برای مخاطبین و متخصصان بخش سلامت گفت: گردشگری صنعتی نوپا با کارکردهای بسیار در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … است و با دارا بودن ویژگی ارزاوری و اشتغالزایی در ارتقای سلامت جسمی و روح و روان نقش فزآینده‌ای دارد.

او با اشاره به پیشرفت قابل توجه کشورمان در بخش تجهیزات و ابزار پزشکی و دندانپزشکی و نیز فعالیت گسترده مراکز تحقیقاتی، علمی و دانشگاهی مرتبط در کنار نیروی انسانی و متخصص ماهر، افزود: با تکیه بر توانمندی‌های کشورمان در حوزه سلامت، می‌توان به یقین گفت که گردشگری سلامت یکی از مزیت‌های بسیار بالای کشورمان محسوب می‌شود و باید از این فرصت، نهایت بهره‌مندی حاصل شود.

محسنی بندپی با بیان اینکه برای حفظ همه داشته‌ها در بخش سلامت و نیز گردشگری، فعالیت در قالب شورای راهبری گردشگری سلامت با همکاری و تعامل مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه و نیز وزارت اطلاعات فراهم شده است، گفت: در پی آن بودیم که چرا علیرغم کیفیت بالا، نیروی متبحر و توانمند، نتوانسته‌ایم در انضباط‌بخشی، شفافیت و حل مسائل ارتباط‌سازی و اعتمادسازی به دستاوردهای قابل انتظار در این حوزه دست یابیم. از این رو راه‌اندازی سامانه جامع سلامت گردشگری را ذیل شورای راهبری گردشگری سلامت با همکاری همه ذینفعان در دستور کار قرار دادیم تا بر این اساس وقتی گردشگر بیماری از هر مبدائی وارد کشور شود، اقامت، پذیرش، امور مربوط به دفتر خدمات مسافرتی در حوزه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیش رود و هنگام برخورداری از خدمات پزشکی و مباحث تکنیکی آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد عمل شود.

او خاطرنشان کرد: این سامانه در شهر مشهد به صورت آزمایشی راه‌اندازی و موافقت شد که در استان‌های تهران و فارس نیز در هفته دولت رونمایی شود.

معاون گردشگری با اشاره به اینکه حوزه سلامت اکو قبل از جنایت اخیر صهیونیست‌ها در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ خرداد ماه در استان همدان در قالب رویداد اختصاصی مورد توجه قرار داشت، افزود: توانستیم با هم‌افزایی، ظرفیت‌های متعدد گردشگری کشورهای عضو اکو را به یکدیگر معرفی کنیم.

در ادامه معاون گردشگری کشور، گردشگری سلامت را ظرفیت بسیار ارزشمند، رو به رشد و تعالی‌بخش خواند و از آن به عنوان دروازه گردشگری کشور یاد کرد.

او با اشاره به اینکه احصای چالش‌هایی که مانع از پیشرفت شایسته گردشگری سلامت در کشور هستند، انجام گرفته است، افزود: موضوع پرداخت‌ها و بیمه‌های بین‌المللی، انطباق با استانداردها و اعتباربخشی‌های بین‌المللی و کلینیکال، مراقبت‌های پس از درمان و follow-up، برندینگ و معرفی ظرفیت‌های کشور در این حوزه، توانمندسازی و آموزش منابع انسانی و نیز برگزاری رویدادها و تورهای آشناسازی بین‌المللی از جمله مواردی است که به جد در دستور کار قرار گرفته است.

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه امروزه هر کشور صاحب نام در بخش گردشگری سلامت دارای برند منحصربه‌فرد خود است، گفت: موضوع ایجاد برندینگ گردشگری سلامت کشور در قالب مصوبه شورای راهبری گردشگری سلامت در دستور کار قرار دارد به گونه‌ای که تولیت آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است و اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی کشور نیز همکاری و تعامل مستقیمی در این زمینه دارند تا بر این اساس موضوع برندینگ گردشگری سلامت در بستر جشنواره‌ای به مناقصه گذاشته شود.

محسنی بندپی در ادامه اظهار کرد: ما باید به خودمان ببالیم که چنین ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش گردشگری سلامت داریم و همچنین باید هر یک به عنوان دستگاه عضو شورای راهبری گردشگری سلامت برای جذب ۶ میلیارد دلار بخش گردشگری سلامت در برنامه هفتم نهایت تلاش خود را به کار گیریم.

معاون گردشگری کشور در پایان با تاکید براینکه علیرغم سیاه‌نمایی و تلاش مذبوحانه کشورهای غربی نسبت به انعکاس نادرست از کشورمان، گفت: گردشگری سلامت، تحت تأثیر این تلاش‌ها قرار نمی‌گیرد. گردشگری مذهبی نیز چنین رویکردی دارد. بنابراین یکی از راه‌های برون‌رفت و خنثی کردن ایران‌هراسی فعال کردن این دو حوزه است.

انوشیروان محسنی بندپی در پایان این نشست از نمایشگاه توانمندی‌های دندانپزشکی دیدن و از فعالان این حوزه و تلاش در بخش گردشگری سلامت تقدیر کرد.

گفتنی است نخستین رویداد معرفی دستاوردها و توانمندی‌های ایران در زمینه دندانپزشکی با رویکرد گردشگری سلامت، تولیدات مواد، تجهیزات، نرم افزارها و پوشش‌های بیمه‌ای در پاییز سال جاری با مشارکت و حضور نمایندگان کشورهای عضو سازمان‌های D۸ ،ECO ،ACD و IORA و مشارکت جمع وسیعی از فعالان و متخصصان دو حوزه سلامت و گردشگری برگزار خواهد شد.