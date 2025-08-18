به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای در خصوص تازه‌ترین تحولات غزه اعلام کرد که شواهد جدید، مدارک قاطعی را فاش می‌کند که نشان می‌دهد گرسنگی دادن اسرائیل به فلسطینیان در غزه یک سیاست عمدی است.

این بیانیه افزود که رژیم صهیونیستی از طریق سیاست گرسنگی دادن، به طور سیستماتیک سلامت و بافت جامعه فلسطینی را از بین می‌برد.

بر اساس این گزارش، شهادت‌ها درباره گرسنگی در غزه، محکومیت آشکار یک نظام بین‌المللی است که برای دهه‌ها به رژیم صهیونیستی مصونیت تقریباً کامل از مجازات داده است.

این سازمان در پایان تاکید کرد که محاصره نوار غزه باید فوراً و بدون قید و شرط برداشته شود و آتش‌بس دائمی برقرار گردد.

بر اساس منشورهای بین المللی گرسنگی عمدی یک ملت در جریان جنگ یک جنایت جنگی به شمار می‌رود که عفو بین الملل در این بیانیه گرچه از این سیاست پرده برداشته و اخبار مربوط به اجرای آن را تأیید کرد، اما تحت فشار لابی‌های صهیونیستی نتوانست آن را به عنوان یک جنایت جنگی به رسمیت بشناسد.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه نیز درباره شرایط وخیم انسانی این منطقه هشدار داده و اعلام کرد: بیش از ۴۰ هزار نوزاد (کمتر از یک سال) دچار سوءتغذیه شدید هستند و زندگی آن‌ها به تدریج در خطر مرگ قرار دارد.

بیانیه دولت غزه تصریح کرد که بیش از ۱۰۰ هزار کودک و بیمار از کمبود شدید منابع غذایی رنج می‌برند که زنگ خطری برای یک فاجعه انسانی گسترده است. اشغالگران صهیونیست همچنان از ورود شیر خشک، مکمل‌های غذایی و صدها قلم کالای اساسی دیگر، از جمله گوشت منجمد و سبزیجات به غزه جلوگیری می‌کنند.