۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

زلنسکی و سران اروپا عازم دیدار با ترامپ؛عکس کاخ سفید از محل نشست+ فیلم

در حالیکه رئیس جمهور اوکراین و مقامات اروپایی در مسیر دیدار با «ترامپ» هستند، کاخ سفید نیز تصویری را از محل این نشست رسانه ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین هم اکنون از سفارت این کشور در واشنگتن دی سی خارج شده و در حالی که یک کت بر تن کرده است، برای خبرنگاران دست تکان می‌دهد.

بر اساس اعلام این رسانه، وی عازم کاخ سفید است تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و رایزنی کند.

از سوی دیگر، مقامات اتحادیه اروپا که قرار است آنها نیز با ترامپ در خصوص اوکراین دیدار کنند، در حال خروج از سفارت اوکراین در واشنگتن دی سی بوده و قرار است عازم کاخ سفید شوند.

این در حالیست که کاخ سفید هم تصویری از محل برگزاری نشست مذکور را رسانه‌ای کرد.

