رایزنی «پوتین» و «داسیلوا» درباره نتایج نشست آلاسکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از رایزنی میان رییس جمهور این کشور با همتای برزیلی خود خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این ارتباط آمده است: ولادیمیر پوتین با لولا داسیلوا رییس جمهور برزیل تماس تلفنی برقرار کرد.

دفتر ریاست جمهوری برزیل نیز در این خصوص اعلام کرد که پوتین، لولا داسیلوا را در جریان نتایج نشست آلاسکا با حضور ترامپ در ارتباط با اوکراین قرار داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه هفته گذشته در آلاسکا با دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در خصوص حل و فصل بحران در اوکراین دیدار و گفتگو کرد.

در ادامه نشست آلاسکا، قرار است سران چند کشور اروپایی به همراه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا ساعاتی دیگر در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره جنگ اوکراین گفتگو و تبادل نظر کنند.