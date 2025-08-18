وزیر کشور: دولت و مجلس مصمم به انسداد کامل مرزهای شرقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه انسداد مرز در شهرستان تایباد و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به‌طور مستقیم با هم ارتباط دارد، امنیت مرزها و مسئله اتباع خارجی است. انسداد مرزها از سیاست‌های اصلی ما بوده که شامل انسداد فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی می‌شود.

وی افزود: امروز از دیوار مرزی خراسان رضوی بازدید شد؛ بخشی که در خراسان رضوی و خراسان جنوبی توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست. تاکنون ۱۳۰ کیلومتر از این پروژه به اتمام رسیده و بخشی دیگر از دیوارها آماده شده و به محل انتقال یافته تا پس از انجام زیرسازی نصب شود. این بخش، مربوط به انسداد فیزیکی مرز است.

وزیر کشور تصریح کرد: در موضوع اتباع غیرمجاز، یکی از مشکلات اصلی این است که بخشی از آنان پس از انتقال به کشورشان دوباره بازمی‌گردند. بنابراین ضروری است مرزها به‌طور کامل مسدود شوند. این اقدام نقش بسیار مثبتی در ارتقای امنیت مرزها، جلوگیری از تردد اشرار، قاچاق مواد مخدر و ورود اتباع بیگانه غیرمجاز خواهد داشت.

مؤمنی ادامه داد: در یک سال اخیر با توجه به تسهیلات ایجادشده، اعتبارات پیش‌بینی‌شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و تلاش‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پروژه انسداد مرز با سرعت مطلوب و قابل قبولی پیش رفته است. امیدواریم در جلسه‌ای که امروز برگزار می‌شود، موانع موجود برطرف شود.

وی اضافه کرد: هر منطقه‌ای که پروژه دیوار مرزی در آن تکمیل شده، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد در کنترل ترددها تأثیرگذار بوده و امیدواریم تمام مرزهای پیش‌بینی‌شده در این طرح به‌طور کامل به اتمام برسد.

وزیر کشور همچنین با اشاره به قاچاق مواد مخدر گفت: طبق آخرین برآوردها، هرچند تولید و ورود مواد مخدر سنتی از افغانستان کاهش یافته، اما متأسفانه ورود مواد مخدر صنعتی از این کشور روند افزایشی داشته است.