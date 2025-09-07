انسداد مرزهای شمال شرق کشور به ۱۳۵ کیلومتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم صادق نوری یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: این عملیات فنی شامل زیرسازی و آماده شدن مناطق پیش بینی شده برای نصب دیوارهای بتنی پیش ساخته در این منطقه است.

جانشین قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: ۲۱۰ کیلومتر دیگر از زیرساخت‌های لازم برای ادامه طرح انسداد مرزهای شمال شرق کشور با افغانستان در خراسان رضوی آماده شده است.

وی اضافه کرد: در بازه زمانی ۱۹ ماه گذشته و آغاز مراحل مختلف این طرح راهبردی، تاکنون در بخش نخست ۱۳۵ کیلومتر دیوارگذاری به صورت قطعی در نقاط صفر مرزی ایران و افغانستان انجام شده است.

نوری ادامه داد: روزانه ۳۰۰ قطعه دیوار بتنی در کارگاه‌های فعال این طرح در مرز دوغارون آماده می‌شود و هم اینک نیز برای ادامه مراحل مختلف طرح عمرانی انسداد مرزهای شرقی، ۱۶۵ کیلومتر دیوار بتنی دیگر تولید و ذخیره‌سازی شده است.

جانشین قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تولید دیوارهای بتنی برای ۳۰۰ کیلومتر نهایی این طرح در خراسان رضوی، تا پایان سال ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.

وی افزود: انسداد و دیوارکشی مرزهای شمال شرق ۲ کشور ایران و افغانستان یکی از مهمترین طرح‌های فعال کشور است که ساخت آن براساس آخرین دست یافته های علمی، فنی و اصولی از سوی مهندسان نیروی زمینی ارتش در حال انجام است.

نوری بیان کرد: در حال حاضر ۱۶ شرکت و ۱۶ کارگاه داخلی مراحل مختلف فنی اجرای این طرح را برعهده دارند.

جانشین قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش ادامه داد: به رغم شرایط سخت آب و هوایی در فصل‌های مختلف سال و خاک نامناسب منطقه، این طرح پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و طبق برنامه زمان بندی شده پیش رفته است.

