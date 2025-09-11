به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سیدآبادی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در سطح استان خراسان رضوی، اقدامات بسیار مهم و راهبردی در حال شکل‌گیری است که نخستین گام آن از روستاهای استان آغاز خواهد شد و در مراحل بعدی، به شهر مشهد و سپس سایر بخش‌ها و شهرستان‌ها تسری خواهد یافت.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی افزود: این تفاهم‌نامه مشترک که میان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و دفتر امور روستایی و شوراها استانداری امضا شده است در جهت برنامه‌ریزی مدون در حوزه ساماندهی اتباع است.

وی افزود: ثمره این حرکت، تدوین یک شناسنامه و اطلس جامع و کامل از وضعیت اتباع و مهاجرین خارجی در سطح روستاهای استان خراسان رضوی خواهد بود.