به گزارش خبرگزاری مهر، هفته اول لیگ وزنه برداری ایران در سال ۱۴۰۴ روزهای سوم تا پنجم شهریور در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود. این هفته از رقابت‌ها در دو بخش بزرگسالان و جوانان برگزار می‌شود.

تیم‌های شرکت کننده در لیگ وزنه‌برداری امسال به شرح زیر است:

۱- مناطق نفت خیز جنوب

۲- ملی حفاری خوزستان

۳- نیروی هوایی ارتش

۴- نیروی زمینی ارتش

۵- نفت و گاز مسجد سلیمان

۶- سپاهان اصفهان

۷- ذوب آهن اصفهان

۸- رعد پدافند تهران

۹- گل گهر سیرجان

۱۰- فولاد درخشان گیلان

۱۱- مهرگان بهنام فارس

۱۲- هیأت خراسان رضوی

تیم‌های سپاهان، ذوب آهن، گل گهر، نیروی زمینی ارتش و رعد پدافند فقط در رده بزرگسالان شرکت می‌کنند و تیم‌های نفت و گاز مسجد سلیمان هم فقط در رده جوانان نماینده دارند.

نماینده تیم‌های شرکت کننده در جلسه آنلاین لیگ وزنه‌برداری به شرح زیر است:

جواد نادری، علی جباری، رشید شریفی، محمد صادق محمدی، حسین مستوره، میلاد رامهرمزی، فراز رامهرمزی، داوود عباسی، ناصر کیانی، امین عظیم‌خانی، مسعود محرابی و مرتضی نعمتی.