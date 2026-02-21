ضوابط جدید ثبت سفارش واردات خودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیهای، ضوابط اجرایی ثبت سفارش خودروهای نو از محل ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای پیادهسازی در سامانه جامع تجارت ابلاغ کرد.
این ابلاغیه در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوبه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیئت وزیران) صادر شده است.
بر اساس این دستورالعمل، ثبت سفارش واردات خودروهای نو توسط سرمایهگذار خارجی از محل ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو، صرفاً تحت شرایط زیر امکانپذیر است:
متن کامل ابلاغیه به شرح زیر است:
پیرو صورتجلسه شماره ۶۶۴۶۰۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ این دفتر و در راستای بندهای (۲) و (۴) صورتجلسه مذکور، در خصوص چگونگی کارسازی امکان ثبت سفارش خودروهای نو از محل ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو و خودروهای کارکرده مطابق آییننامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع مصوبه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیئت محترم وزیران، بدینوسیله ضوابط مربوط به این دو رویه جهت پیادهسازی و اجرا در سامانه جامع تجارت ابلاغ میشود:
«واردات خودرو نو توسط سرمایهگذار خارجی از محل ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو»
۱. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً برای کد تعرفههای فعال ۸۷۰۲ و ۸۷۰۳ امکانپذیر است.
۲. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً با کارت بازرگانی امکانپذیر است.
۳. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً با وضعیت نمایندگی «واردات خودرو نو توسط سرمایهگذار خارجی از محل ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو» امکانپذیر است.
۴. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً با عملیات ارزی بدون انتقال ارز، از محل مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران امکانپذیر است.
۵. ثبت سفارش خودرو از این رویه منوط به اخذ تأییدیه ارائه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در صورتی که خودرو مربوطه در فهرست برندهای اعلامی این دفتر (طی نامه شماره ۷۱۸۹۱۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸) قرار داشته باشد، نیازی به اخذ تأییدیه مجدد نبوده و تأییدیه بهصورت سیستمی صادر خواهد شد.
۶. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً برای خودروهای نو امکانپذیر است.
۷. مجوزهای مورد نیاز برای ثبت سفارش واردات خودرو از این رویه، بر اساس مجوزهای فعلی کد تعرفه مربوطه در سامانه مقررات تجاری تعیین میشود و اخذ مجوز دفتر صنایع خودرو بهعنوان متولی تنظیم تقاضای واردات، بهمنظور بررسی فنی و تطابق با آییننامه هیئت وزیران الزامی است.
۸. با توجه به اینکه واردات خودرو از این رویه بدون انتقال ارز انجام میشود، نیازی به بررسی سیستمی سهمیه ارزی وجود ندارد.
۹. سایر ضوابط و مقررات به قوت خود باقی است.
۱۰. افتتاح ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۱۶ امکانپذیر است.
«واردات خودرو کارکرده اتوبوس درونشهری و برونشهری، ون و مینیبوس از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو»
۱. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً برای اتوبوسهای درونشهری و برونشهری، ون و مینیبوس با کد تعرفههای فعال ذیل ۸۷۰۲ امکانپذیر است.
۲. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً با کارت بازرگانی امکانپذیر است.
۳. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً با وضعیت نمایندگی «واردات خودرو کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» امکانپذیر است.
۴. ثبت سفارش خودرو از این رویه علاوه بر محلهای تأمین ارز مجاز هر کد تعرفه در سامانه مقررات تجاری، از محل مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز امکانپذیر است.
۵. ثبت سفارش خودرو از این رویه منوط به اخذ تأییدیه ارائه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در صورتی که خودرو مربوطه در فهرست برندهای اعلامی این دفتر (طی نامه شماره ۷۱۸۹۱۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸) قرار داشته باشد، تأییدیه بهصورت سیستمی صادر خواهد شد.
۶. ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفاً برای خودروهای کارکرده با سن بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال امکانپذیر است؛ بنابراین در سال ۲۰۲۶، فقط واردات خودروهای با سال ساخت ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مجاز خواهد بود.
۷. مجوزهای مورد نیاز برای ثبت سفارش واردات خودرو از این رویه بر اساس مجوزهای فعلی کد تعرفه مربوطه در سامانه مقررات تجاری تعیین میشود و اخذ مجوز دفتر صنایع خودرو بهعنوان متولی تنظیم تقاضای واردات، بهمنظور بررسی فنی و تطابق با آییننامه هیئت وزیران الزامی است.
۸. سایر ضوابط و مقررات به قوت خود باقی است.
