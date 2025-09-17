به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۳ تیرماه ۱۴۰۴ هیأت وزیران، امکان ثبتسفارش خودرو سواری توسط سرمایهگذاران خارجی بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فراهم شد.
بر این اساس، در سامانه جامع تجارت وضعیت نمایندگی جدیدی تحت عنوان «واردات خودرو سواری سرمایهگذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» ایجاد شده است.
جزئیات و شرایط واردات از این مسیر به شرح زیر است:
- صرفاً کدهای تعرفه هشترقمی اعلامشده در اطلاعیه، مشمول ثبتسفارش هستند.
- واردات خودرو فقط بهصورت نو امکانپذیر است.
- ثبت شناسه کالا و دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت الزامی است.
- تنها واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر مجاز به واردات خواهند بود.
- محل تأمین ارز بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
- به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی، امکان ثبتسفارش یک دستگاه خودرو سواری با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار فراهم است.
- ثبتسفارش منوط به بررسی و تأیید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
مهلت ثبتسفارش از این مسیر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است.
