  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

امکان واردات خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شد

امکان واردات خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شد

در پی تصویب‌نامه جدید هیأت وزیران، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا پایان سال جاری با رعایت شرایط مشخص، اقدام به ثبت‌سفارش واردات خودرو سواری نو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۳ تیرماه ۱۴۰۴ هیأت وزیران، امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فراهم شد.

بر این اساس، در سامانه جامع تجارت وضعیت نمایندگی جدیدی تحت عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه‌گذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» ایجاد شده است.

جزئیات و شرایط واردات از این مسیر به شرح زیر است:

  • صرفاً کدهای تعرفه هشت‌رقمی اعلام‌شده در اطلاعیه، مشمول ثبت‌سفارش هستند.
  • واردات خودرو فقط به‌صورت نو امکان‌پذیر است.
  • ثبت شناسه کالا و دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت الزامی است.
  • تنها واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر مجاز به واردات خواهند بود.
  • محل تأمین ارز بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
  • به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی، امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودرو سواری با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار فراهم است.
  • ثبت‌سفارش منوط به بررسی و تأیید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.

مهلت ثبت‌سفارش از این مسیر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است.

کد خبر 6592330
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها