۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۲

نحوه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور

فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغیه جدید به گمرک ایران، فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور مشخص شد.

۱- افراد مشمول تبصره ۱ ماده ۲ این مصوبه به شرح زیر است:

الف) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه ۱۴۰۴/۳/۲۱ در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال ۱۴۰۴ اقامت داشته باشد.

ب) مأمورین ثابت تمامی دستگاه‌ها در خارج از کشور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تشخیص وزارت امور خارجه

۲- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ امکان پذیر است.

۳- خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد. ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه به جز مأمورین دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد.

۴- به استناد بند ۵ مصوبه ۱۴۰۴/۲/۱۰ هیئت وزیران واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تأیید منشأ ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول ضوابط مربوط به سهمیه ارزی نمی‌شود.

۵- فرایند درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می‌شود.

۶- برندها و مدل‌های مجاز خودروهای سواری توسط وزارت صمت اعلام شود.

۷- ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر تا ۵ سال ساخت امکان پذیر است.

۸- واردات خودرو توسط افراد مشمول صرفاً یک خودرو است.

کد خبر 6580872
سمیه رسولی

    • میثم ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
      باسلام من امروز مراجعه کردم به اداره ثبت سفارشات گفتند فعلا اجرایی نیست چون وب سرویس سامانه وزارت خارجه به سامانه جامع تجارت متصل نشده و ثبت سفارش نمی تونید بزنید باتشکر

