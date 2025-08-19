برگزاری چهاردهمین دوره تندیس فداکاری در فضای پساجنگ تحمیلی ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، جمال رحیمیان، در نخستین جلسه کمیته انتخاب دانشجو، گروه دانشجویی و شخصیت فداکار چهاردهمین دوره آئین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان ایران که در مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود، اظهار کرد که با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در چهاردهمین دوره، دانشجویان و شخصیتهای فداکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم معرفی و تجلیل میشوند.
وی، ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد فعالیتهای فراوانی از جنس ایثار و فداکاری در کشور بودیم که باید در این دوره بهنحوی از فعالیتهای شماری از آنها تقدیر شود.
دبیر چهاردهمین آئین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان ایران، با بیان اینکه باید ایثار و فداکاری در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در این مراسم نمود پیدا کند، گفت: این دوره در فضایی برگزار میشود که ملت شریف ایران تجربه جنگ تحمیلی رژیم صهیونی را داشتند که سرشار از ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی بود پس باید در این دوره از تندیس فداکاری در انتخاب دانشجویان و شخصیتهای فداکار نهایت سعی و دقت را داشته باشیم.
رحیمیان، با بیان اینکه با حمله دشمن به ایران دلهای هموطنان به یکدیگر نزدیکتر شد، در ادامه خاطرنشان کرد که همچنین حس فداکاری در میان ایرانیان تقویت شد و شاهد گذشت از جان، مال و امکانات از سوی مردم بودیم از اینرو در این فضا، کار برگزاری آئین تندیس دشوارتر میشود.
بر اساس این گزارش، در نخستین جلسه کمیته انتخاب دانشجو، گروه و شخصیت فداکار با حضور نمایندگان سازمانهای عضو دبیرخانه تندیس فداکاری پرونده شخصیتهای فداکار پیشنهادی از سوی سازمان انتقال خون بررسی، نهایی و اعلام شد که ۱۵۰ اهداکننده خون در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی به کشور به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
نظر شما