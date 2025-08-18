به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزتاری الجزیره، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه و پیش آغاز برگزاری نشستی میان مقامات کشورهای اروپایی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد: هرگونه سناریویی برای استقرار نیرو در اوکراین با مشارکت ناتو را قویاً رد میکنیم.
در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: بیانیههای مقامات انگلیس در مورد اوکراین پس از اجلاس آلاسکا، تلاشهای صلح مسکو و واشنگتن را تضعیف میکند. این بیانیهها موجب تشدید بیشتر جنگ خواهد شد.
وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد: سیاست لندن، فرصت خروج مسالمتآمیز اوکراین از درگیری را سلب میکند. ما از بریتانیا میخواهیم تا از مانورهای سیاسی دست بردارد و در مذاکرات بین مسکو و واشنگتن دخالت نکند.
گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه گذشته در آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص حل و فصل بحران در اوکراین دیدار و گفتگو کرد.
در ادامه نشست آلاسکا، قرار است سران چند کشور اروپایی به همراه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا ساعاتی دیگر در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره جنگ اوکراین گفتگو و تبادل نظر کنند.
