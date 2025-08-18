  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

روسیه: استقرار نیرو در اوکراین با مشارکت ناتو را قویا رد می‌کنیم

روسیه: استقرار نیرو در اوکراین با مشارکت ناتو را قویا رد می‌کنیم

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای پیش از آغاز نشست سران اروپا، رئیس جمهور اوکراین و رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید اعلام کرد: استقرار نیرو در اوکراین با مشارکت ناتو را قویا رد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزتاری الجزیره، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه و پیش آغاز برگزاری نشستی میان مقامات کشورهای اروپایی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: هرگونه سناریویی برای استقرار نیرو در اوکراین با مشارکت ناتو را قویاً رد می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: بیانیه‌های مقامات انگلیس در مورد اوکراین پس از اجلاس آلاسکا، تلاش‌های صلح مسکو و واشنگتن را تضعیف می‌کند. این بیانیه‌ها موجب تشدید بیشتر جنگ خواهد شد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد: سیاست لندن، فرصت خروج مسالمت‌آمیز اوکراین از درگیری را سلب می‌کند. ما از بریتانیا می‌خواهیم تا از مانورهای سیاسی دست بردارد و در مذاکرات بین مسکو و واشنگتن دخالت نکند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه گذشته در آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص حل و فصل بحران در اوکراین دیدار و گفتگو کرد.

در ادامه نشست آلاسکا، قرار است سران چند کشور اروپایی به همراه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا ساعاتی دیگر در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره جنگ اوکراین گفتگو و تبادل نظر کنند.

کد خبر 6564387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها