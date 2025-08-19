  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۵

هر تخت بیمارستانی روزانه تا ۷ کیلو پسماند تولید می کند

هر تخت بیمارستانی روزانه تا ۷ کیلو پسماند تولید می کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میزان تولید زباله بیمارستانی در ایران را ۲۷ درصد بالاتر از استاندارد جهانی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، در واکنش به صدور بیش از ۲۰ اخطاریه زیست‌محیطی برای بیمارستان‌های تهران، گفت: صدور این اخطاریه‌ها، زنگ هشدار جدی درباره وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در پایتخت است.

وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، میزان تولید زباله بیمارستانی در کشور ۲۷ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است و هر تخت بیمارستانی روزانه بین ۳ تا ۷ کیلوگرم پسماند تولید می‌کند و این ارقام به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.

عبدلی ادامه داد: مراکز درمانی موظند پسماندهای پزشکی، به ویژه زباله‌های عفونی را به شکل اصولی بی‌خطرسازی و مدیریت کنند و اگرچه در برخی موارد محدودیت زیرساختی وجود دارد، اما تداوم تخلفات نمی‌تواند بدون پاسخ بماند اخطاریه‌ها باید جدی گرفته شود و نظارت‌ها نیز از حالت مقطعی به فرآیندی منظم تبدیل شود.

وی تأکید کرد: در دوران کرونا، با افزایش چند برابری تولید پسماندهای بیمارستانی، همکاری‌هایی میان شهرداری و مجموعه درمانی شکل گرفت که تا حد زیادی بحران را مهار کرد اما نباید این تجربه به‌عنوان یک مقطع موفق فراموش شود؛ اکنون نیازمند راهکارهای دائمی، شفاف و الزام‌آور هستیم، نه واکنش‌های مقطعی به شکایات مردمی یا گزارش‌های رسانه‌ای.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: مدیریت پسماندهای بیمارستانی تنها وظیفه بیمارستان‌ها نیست بلکه باید میان دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری و دانشگاه‌های علوم پزشکی هماهنگی واقعی برقرار شود در غیر این صورت، پیامدهای این سهل‌انگاری مستقیماً متوجه سلامت عمومی خواهد بود.

کد خبر 6564640
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها