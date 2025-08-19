هر تخت بیمارستانی روزانه تا ۷ کیلو پسماند تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، در واکنش به صدور بیش از ۲۰ اخطاریه زیست‌محیطی برای بیمارستان‌های تهران، گفت: صدور این اخطاریه‌ها، زنگ هشدار جدی درباره وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در پایتخت است.

وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، میزان تولید زباله بیمارستانی در کشور ۲۷ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است و هر تخت بیمارستانی روزانه بین ۳ تا ۷ کیلوگرم پسماند تولید می‌کند و این ارقام به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.

عبدلی ادامه داد: مراکز درمانی موظند پسماندهای پزشکی، به ویژه زباله‌های عفونی را به شکل اصولی بی‌خطرسازی و مدیریت کنند و اگرچه در برخی موارد محدودیت زیرساختی وجود دارد، اما تداوم تخلفات نمی‌تواند بدون پاسخ بماند اخطاریه‌ها باید جدی گرفته شود و نظارت‌ها نیز از حالت مقطعی به فرآیندی منظم تبدیل شود.

وی تأکید کرد: در دوران کرونا، با افزایش چند برابری تولید پسماندهای بیمارستانی، همکاری‌هایی میان شهرداری و مجموعه درمانی شکل گرفت که تا حد زیادی بحران را مهار کرد اما نباید این تجربه به‌عنوان یک مقطع موفق فراموش شود؛ اکنون نیازمند راهکارهای دائمی، شفاف و الزام‌آور هستیم، نه واکنش‌های مقطعی به شکایات مردمی یا گزارش‌های رسانه‌ای.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: مدیریت پسماندهای بیمارستانی تنها وظیفه بیمارستان‌ها نیست بلکه باید میان دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری و دانشگاه‌های علوم پزشکی هماهنگی واقعی برقرار شود در غیر این صورت، پیامدهای این سهل‌انگاری مستقیماً متوجه سلامت عمومی خواهد بود.