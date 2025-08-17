  1. سلامت
ضعف مدیریت پسماندهای بیمارستانی در پایتخت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، صدور بیش از ۲۰ اخطاریه زیست‌محیطی برای بیمارستان‌های تهران در تابستان را نشانه ضعف جدی در مدیریت پسماندهای بیمارستانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به ضعف در مدیریت پسماند بیمارستانی در تهران، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با ورود جدی و پیگیری مستمر، مسئولان مربوطه را پاسخگو خواهد کرد.

وی افزود: صدور این اخطاریه‌ها نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در مدیریت پسماندهای بیمارستانی است که سلامت عمومی را به شکل مستقیم تهدید می‌کند و آمارها حاکی از تولید زباله بیمارستانی به میزان ۲۷ درصد بیش از استاندارد جهانی است و این موضوع نیازمند توجه فوری و جدی مسئولان و مدیران مراکز درمانی است.

اسحاقی ادامه داد: بیمارستان‌ها باید در مدیریت پسماندهای عفونی و خطرناک دقت بیشتری به خرج دهند و با به‌کارگیری روش‌های نوین بی‌خطرسازی، از آسیب‌های زیست محیطی جلوگیری کنند؛ در این میان، کمبود زیرساخت‌ها و فرسودگی برخی مراکز درمانی از مشکلات اساسی است که باید با برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه مناسب برطرف شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون بهداشت وظیفه خود می‌داند که ضمن ورود جدی به این موضوع، مسئولان وزارت بهداشت، شهرداری و سازمان محیط زیست را برای رفع این مشکلات پاسخگو کند و بدون همکاری و هماهنگی این نهادها، مدیریت پسماند بیمارستانی بهبود نخواهد یافت.

اسحاقی تاکید کرد: سلامت جامعه تنها به درمان بیماران محدود نمی‌شود، بلکه حفاظت از محیط زیست در مراکز درمانی نیز باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان محیطی سالم و ایمن برای همه فراهم کرد.

