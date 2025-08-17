ضعف مدیریت پسماندهای بیمارستانی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به ضعف در مدیریت پسماند بیمارستانی در تهران، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با ورود جدی و پیگیری مستمر، مسئولان مربوطه را پاسخگو خواهد کرد.

وی افزود: صدور این اخطاریه‌ها نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در مدیریت پسماندهای بیمارستانی است که سلامت عمومی را به شکل مستقیم تهدید می‌کند و آمارها حاکی از تولید زباله بیمارستانی به میزان ۲۷ درصد بیش از استاندارد جهانی است و این موضوع نیازمند توجه فوری و جدی مسئولان و مدیران مراکز درمانی است.

اسحاقی ادامه داد: بیمارستان‌ها باید در مدیریت پسماندهای عفونی و خطرناک دقت بیشتری به خرج دهند و با به‌کارگیری روش‌های نوین بی‌خطرسازی، از آسیب‌های زیست محیطی جلوگیری کنند؛ در این میان، کمبود زیرساخت‌ها و فرسودگی برخی مراکز درمانی از مشکلات اساسی است که باید با برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه مناسب برطرف شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون بهداشت وظیفه خود می‌داند که ضمن ورود جدی به این موضوع، مسئولان وزارت بهداشت، شهرداری و سازمان محیط زیست را برای رفع این مشکلات پاسخگو کند و بدون همکاری و هماهنگی این نهادها، مدیریت پسماند بیمارستانی بهبود نخواهد یافت.

اسحاقی تاکید کرد: سلامت جامعه تنها به درمان بیماران محدود نمی‌شود، بلکه حفاظت از محیط زیست در مراکز درمانی نیز باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان محیطی سالم و ایمن برای همه فراهم کرد.