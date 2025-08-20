جبار قوچاننژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبات هیئترئیسه سازمان لیگ والیبال و تصمیمگیری در مورد تعداد تیمهای حاضر در لیگ برتر والیبال اظهار داشت: هنوز مشخص نیست که مسابقات با ۱۲ تیم برگزار شود یا ۱۴ تیم. البته به احتمال زیاد همان ۱۲ تیم باقی میماند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد ۱۲ تیم در لیگ برتر والیبال قطعی است اما تیمهای گنبد و مس رفسنجان درخواست دادند و نامه آمادگی خود را برای حضور در لیگ ارسال کردند که باید وضعیت این دو تیم را بررسی کنیم. البته به صورت قطعی لیگ با همان ۱۲ تیم فصل گذشته برگزار میشود. اما در صورت فراهم بودن شرایط، تعداد تیمها تا ۱۴ تیم قابل افزایش است. اگر تیمی بخواهد اضافه شود، باید بحث خرید امتیاز را انجام دهد، باید ۱۰ میلیارد تومان هم ضمانتنامه ارائه کند تا وسط کار کنار نرود و مشکلی ایجاد نکند.
رئیس سازمان لیگ والیبال تأکید کرد: این دو تیم در صورت موافقت در لیگ برتر باید این شروط را رعایت کنند و در صورت مهیا بودن به جمع تیمهای لیگ برتری اضافه خواهند شد. به همه تیمها تا پنجم شهریورماه مهلت دادیم و حتی تیمهای بدهکار هم باید تکلیف بدهیهای خودشان را مشخص کنند تا سامانه نقل و انتقالات برای آنها باز شود. در نهایت تیمهای بدهکار تا پنجم ماه مهلت دارند تکلیف بدهیهای خود و وضعیت ورودیشان را مشخص کنند.
رئیس سازمان لیگ والیبال افزود: امسال سختگیری بیشتری اعمال کردهایم و به تیمهای بدهکار اجازه ادامه فعالیت نخواهیم داد. نامههای رسمی و ضربالاجل نیز برای این تیمها ارسال شده تا حتماً بدهیهای خود را تسویه کنند و به بازیکنان، مربیان و باشگاهها بدهی نداشته باشند. به عنوان مثال، تیم پیکان هنوز بخشی از بدهیهای خود را پرداخت نکرده و کارش باقی مانده است، هرچند بسیاری از بدهیهایش را پرداخت کرده است. به نظر میرسد تنها بدهی پیمان اکبری باقی مانده باشد.
قوچاننژاد درباره نحوه برگزاری مرحله پلیآف توضیح داد: مرحله نهایی بهصورت متمرکز در تهران یا در یک شهرستان بیطرف که امکانات مناسب داشته باشد برگزار میشود. اگر تهران باشد، مسابقات در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی انجام خواهد شد و اگر در شهرستان باشد، باید شهری انتخاب شود که شرایط امنیتی، سالن مناسب و امکانات لازم را داشته باشد تا مسابقات با کمترین چالش برگزار شود.
وی درباره تدابیر سازمان لیگ برای جلوگیری از نابهنجاریهای رفتاری در لیگ برتر عنوان کرد: سال گذشته در مرحله فینال شاهد برخی نابهنجاریها و رفتارهای نامناسب بودیم که در چند بازی منجر به زد و خورد شد. برای امسال و حتی سال آینده نیز برنامهریزی کردهایم تا مسائل انضباطی جدیتر و سختگیرانهتر شود تا با کمترین چالش روبهرو شویم.
رئیس سازمان لیگ والیبال درباره حضور احتمالی تیم استقلال در لیگ برتر مردان خاطرنشان کرد: نامهنگاریهای لازم انجام شده و درخواست استقلال به هیئتمدیره ارائه شده است و این موضوع در حال بررسی است. تیمهایی مانند پرسپولیس و استقلال میتوانند تنور لیگ را گرمتر کنند و حضور آنها باعث جذابیت بیشتر مسابقات خواهد شد.
