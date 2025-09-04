آغاز لیگ برتر والیبال با حضور ۱۴ تیم؛ بازگشت مس رفسنجان و استقلال گنبد

جبار قوچان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره درباره مصوبات هیئت‌رئیسه سازمان لیگ والیبال و تصمیم‌گیری در مورد تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر والیبال اظهار داشت: گفت: افزایش تعداد تیم‌ها در لیگ برتر به تصویب هیئت‌رئیسه فدراسیون رسیده است. دو تیم مس رفسنجان و استقلال گنبد متقاضی حضور در لیگ بودند و با توجه به اینکه مس رفسنجان سال گذشته به ناحق از لیگ کنار رفت، تصمیم بر این شد که امسال لیگ برتر والیبال مردان با ۱۴ تیم برگزار شود.

وی افزود: لیگ دسته یک والیبال از ۱۱ مهرماه آغاز می‌شود و لیگ برتر والیبال مردان هم از ۱۶ مهرماه برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه برای شروع لیگ بانوان زمان کافی در اختیار داریم، بنابراین می‌توانیم این مسابقات را کمی دیرتر برگزار کنیم. پیش‌بینی می‌شود ۱۰ تا ۱۲ تیم در این رقابت‌ها حضور داشته باشند که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. تیم‌های مثل شهداب یزد برای حضور در بخش بانوان اعلام آمادگی کردند.

رئیس سازمان لیگ والیبال در مورد بدهی تیم‌ها برای حضور در لیگ برتر والیبال افزود: امسال سختگیری بیشتری اعمال کرده‌ایم و به تیم‌های بدهکار اجازه ادامه فعالیت نخواهیم داد. نامه‌های رسمی و ضرب‌الاجل نیز برای این تیم‌ها ارسال شده تا حتماً بدهی‌های خود را تسویه کنند و به بازیکنان، مربیان و باشگاه‌ها بدهی نداشته باشند.

قوچان‌نژاد همچنین درباره نحوه برگزاری مرحله پلی‌آف توضیح داد: مرحله نهایی به‌صورت متمرکز در تهران یا در یک شهرستان بی‌طرف که امکانات مناسب داشته باشد برگزار می‌شود. اگر تهران باشد، مسابقات در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی انجام خواهد شد و اگر در شهرستان باشد، باید شهری انتخاب شود که شرایط امنیتی، سالن مناسب و امکانات لازم را داشته باشد تا مسابقات با کمترین چالش برگزار شود.

وی درباره تدابیر سازمان لیگ برای جلوگیری از نابهنجاری‌های رفتاری در لیگ برتر عنوان کرد: سال گذشته در مرحله فینال شاهد برخی نابهنجاری‌ها و رفتارهای نامناسب بودیم که در چند بازی منجر به زد و خورد شد. برای امسال و حتی سال آینده نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا مسائل انضباطی جدی‌تر و سختگیرانه‌تر شود تا با کمترین چالش روبه‌رو شویم.

