به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، در اطلاعیه سازمان لیگ آمده است: با توجه به تعطیلی سهروزه فدراسیون و به منظور فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تکمیل امور اداری، مالی و ثبت حداقل ۵۰ درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی باشگاهها، جلسه قرعهکشی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران ۱۴۰۴ که پیشتر قرار بود ساعت ۱۰ روز شنبه ۲۲ شهریورماه برگزار گردد، به ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه جاری موکول شد.
از آنجا که این تغییر به منظور تسهیل در انجام فرآیندهای اداری و فراهم آوردن شرایط مناسبتر برای باشگاهها صورت گرفته است، خواهشمند است ضمن توجه به این تغییر، در موعد مقرر و با رعایت تمام جوانب مرتبط، در جلسه حضور به هم رسانید.
