جدایی ۸۵ درصد بازیکنان تیم والیبال مهرگان نور؛ ذکایی: تیمی جوان داریم

تقی ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم مهرگان نور برای فصل آینده لیگ برتر والیبال گفت: سال گذشته بازیکنانی که گرفتیم هیچکدام مطرح نبودند یا در بازیهای تیمهای برتر حضور نداشتند، ولی خوشبختانه با همدلی که داشتیم و با تمریناتی که کرده بودیم، فعل خواستن را خوب صرف کردند و چهار تا بازیکن به اردوی تیم ملی رفتند که هر چهار بازیکن هم جزو بازیکنان اصلی در تیم ملی هستند که در لیگ ملتهای والیبال برای تیم ملی بازی کردند. فکر میکنم این بزرگترین اتفاق برای تیم ما بود و تنها باشگاهی از مازندران بودیم که توانستیم بازیکن به تیم ملی بدهیم.
وی افزود: امسال با توجه به تورمی که بیش از ۹۰ درصد بوده و بازیکنان هم دستمزدشان بالا رفته بود، ما توان پرداخت آن را نداشتیم و ۸۵ درصد بچهها رفتند. فقط دو بازیکن ماندند و بقیه بازیکنان جدید گرفتیم. امسال هم مثل سال قبل میجنگیم و برای قهرمانی تلاش میکنیم ولی کارمان بسیار سخت است با توجه به جوانهایی که گرفتیم. اینها با انگیزهاند و میتوانند کارهای نشدنی را انجام بدهند.
ذکایی تصریح کرد: ما اولین تیمی هستیم که تمرینات را شروع کردیم؛ ۱۴ مردادماه تمرینات را شروع کردیم. البته ۲۰ روز اول کارهای تکنیکی انجام میدهیم تا یک تیم خوب داشته باشیم و امسال هم در لیگ برتر عرض اندام کنیم. شک نکنید حداقل دو بازیکن به تیم ملی معرفی میکنیم چون این بچهها پتانسیل بالایی دارند و ما هم کمکشان میکنیم.
سرمربی مهرگان نور در خصوص تعداد تیمهای لیگ برتر نیز گفت: اگر لیگ ۱۲ تیمی باشد نرمال است؛ حتی اگر کمتر بشود خیلی بهتر است. تعداد تیم که کمتر بشود، کیفیت بالاتر میرود، رقابت بیشتر و ارزش لیگ برتر بالاتر میرود. وقتی ۱۴ تیم حضور داشته باشند مشخص نیست که همه آنها تا آخر ادامه بدهند. مثل سال قبل که تیم مشهد آمد و بعد مشکل پیدا کرد. نمیدانم به چه دلیلی یا چه روابطی این اتفاق میافتد، ولی اصلاً کار قشنگی نیست. ما از اول مخالف بودیم و الان هم مخالف این قضیه هستیم که تعداد تیمهای لیگ افزایش پیدا کند. بهتر است با همان ۱۲ تیم پیش برویم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مشکل بلیت پرواز همیشه وجود دارد. اگر دو تا بازی در هفته بگذارند به درد نمیخورد. ما که در شهرستان هستیم باید دو بار با هواپیما رفت و آمد کنیم مثلاً برای رفتن به کرمان تیم باید چهار روز در رفت و آمد باشد. بنابراین این اصلاً شدنی نیست. ضمن اینکه خود بازیکنان هم سرمایه کشور هستند و خدای نکرده اگر یکی از بازیکنان مصدوم شود، زندگی ورزشی و خانوادگیاش به هم میریزد. بنابراین با توجه به همه این مسائل نباید به دنبال افزایش تعداد تیمهای حاضر در لیگ برتر برویم و عاقلانه ترین کار ممکن همین است که با همین تعداد تیم لیگ را برگزار کنیم.
