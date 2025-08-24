پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم ملی والیبال ب اظهار داشت: دو تورنمنت برای تیم ملی ب در نظر گرفته شده بود و هدف دیگر این بود که بازیکنان را آماده نگه داریم برای لیگ ملت‌ها. با توجه به مشکلات زمانی و محدودیت رفت‌وآمد یا جابه‌جایی بازیکنان که به دلیل کنسل شدن پروازها به وجود آمد، شرایطی پیش آمد که نمی‌توانستیم اردو را ادامه دهیم.

وی گفت: در نهایت اردو از پنجم تا هشتم شهریور آغاز خواهد شد. برخی از بازیکنان تیم ملی ب در ترکیب تیم ملی جوانان و چند بازیکن نیز در اردوی تیم ملی بزرگسالان حضور دارند که این تیم چهارم شهریور اعزام می‌شود. چند بازیکنی که در قالب تیم ملی اصلی قرار نگرفتند آزاد هستند و برخی دیگر نیز ممکن است جذب باشگاه‌ها شده باشند. برنامه‌ریزی شده است که از پنجم تا آخر شهریور اردو داشته باشیم و سپس بازیکنان تا سوم آبان در اختیار باشگاه‌ها باشند. سوم آبان دوباره این بازیکنان دعوت می‌شوند تا پیش از آغاز مسابقات کشورهای اسلامی مردان، یک اردوی یک‌هفته‌ای برگزار شود. این مسابقات طبق برنامه از ۱۴ آبان آغاز خواهد شد.

اکبری خاطرنشان کرد: در این رقابت‌ها تیم‌های ملی ترکیه، تونس، مصر، قطر، اندونزی و احتمالاً یکی دو تیم دیگر حضور خواهند داشت. کار سختی پیش‌رو داریم؛ زیرا تیم ملی ترکیه همان تیمی است که در لیگ ملت‌ها شرکت می‌کند و تونس و مصر نیز قهرمان‌های آفریقا هستند. تیم ملی قطر هم از تیم‌های خوب محسوب می‌شود. با توجه به اینکه این مسابقات در تقویم فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) نیست، نمی‌توانیم از بازیکنان لژیونر استفاده کنیم و ناچاریم فقط از بازیکنان شاغل در لیگ ایران بهره ببریم. تلاش می‌کنیم تیم خوبی از این بازیکنان انتخاب شود تا مانند سنوات گذشته قهرمان شویم. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک انتظار دارند تیم ملی ب قهرمان بازی‌های کشورهای اسلامی شود و ما تمام تلاش خود را در این مسیر انجام خواهیم داد.

سرمربی تیم ملی درباره حضورش در لیگ برتر والیبال گفت: چند پیشنهاد از باشگاه‌ها دارم، اما علاقه‌ای ندارم صرفاً برای حضور در لیگ به هر تیمی بروم. ترجیح می‌دهم در تیمی باشم که هدف مشخصی داشته باشد و بتوانم برای آن تیم تأثیرگذار باشم.

اکبری در مورد شرایط تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: در مرحله گروهی قهرمانی جهان ایران در گروه خوبی قرار گرفته و شرایط مناسبی دارد. تیم ملی در لیگ ملت‌ها عملکرد خوبی داشت، اعتماد به نفس بالایی به دست آورد و آقای پیاتزا به عنوان سرمربی از تمام پتانسیل موجود به نحو احسن استفاده کرد. اکنون شناخت او از تیم ملی نسبت به لیگ ملت‌ها بیشتر است و این موضوع می‌تواند به عملکرد بهتر تیم در مسابقات جهانی کمک کند. مسابقات جهانی رقابت‌های بسیار سختی است و امیدواریم تیم ملی بهترین نتیجه ممکن را کسب کند.