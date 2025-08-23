  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۷

خشم سفیر آمریکا از اعلام رسمی وجود قحطی در غزه!

خشم سفیر آمریکا از اعلام رسمی وجود قحطی در غزه!

اعلام رسمی وجود قحطی در نوار غزه خشم سفیر آمریکا در تل آویو را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مایک هاکابی سفیر آمریکا در تل آویو با انتشار یک پست در فضای مجازی مدعی شد که رسانه‌های بین المللی نسبت به داستان واقعی قحطی در غزه بی توجه هستند.

وی بدون اشاره به تصاویر کودکان فلسطینی که از شدت گرسنگی استخوان‌هایشان نمایان شده، اضافه کرد که اسرای صهیونیست در گرسنگی به سر می‌برند اما نیروهای حماس نه! سازمان ملل اعلام قحطی می‌کند اما ۹۲ درصد از کمک‌های غذایی در این باریکه توسط حماس به سرقت می‌روند!

هاکابی در ادامه ادعاهایش گفت که سازمان ملل باید خود را فاسد و بی کفایت اعلام کند. این در حالی است که سازمان ملل تاکنون جز با صدور بیانیه و ابراز نگرانی هیچ اقدام خاصی در خصوص نوار غزه انجام نداده است.

لازم به ذکر است که روز گذشته برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر غرب آسیا، نهاد بین‌المللی «طبقه‌بندی مرحله‌ای امنیت غذایی» (IPC) تحت حمایت سازمان ملل، قحطی را در نوار غزه به‌طور رسمی اعلام کرد.

