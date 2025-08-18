  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

طرح «اسرائیل بزرگ» شامل چه سرزمین‌هایی است؟+فیلم

الجزیره گزارش می‌دهد که طرح «اسرائیل بزرگ» شامل سرزمین هایی است که رژیم صهیونیستی در سال۱۹۶۷ اشغال کرد؛ قدس شرقی،کرانه باختری، غزه، بلندی‌های جولان و نیز بخش هایی از اردن، سوریه و لبنان.

