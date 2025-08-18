https://mehrnews.com/x38NFX ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ کد خبر 6563498 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ طرح «اسرائیل بزرگ» شامل چه سرزمینهایی است؟+فیلم الجزیره گزارش میدهد که طرح «اسرائیل بزرگ» شامل سرزمین هایی است که رژیم صهیونیستی در سال۱۹۶۷ اشغال کرد؛ قدس شرقی،کرانه باختری، غزه، بلندیهای جولان و نیز بخش هایی از اردن، سوریه و لبنان. کد خبر 6563498 کپی شد مطالب مرتبط جهاد اسلامی اقدام اسرائیل برای کوچ مردم غزه به جنوب را محکوم کرد واکنش شدید الازهر مصر به توهمات نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ» واکنش حماس به تحرکات اشغالگران برای اشغال شهر غزه طرح استعماری «E1»؛ بخشی از پروژه کلان «اسرائیل بزرگ» رویای «اسرائیل»بزرگ»؛ خطری واقعی برای تمامیت سرزمینی کشورهای عربی برچسبها رژیم صهیونیستی اسرائیل نتانیاهو اردن سوریه لبنان کرانه باختری غزه بلندی های جولان قدس شرقی
