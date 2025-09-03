افشای جزئیات و زمان عملیات اشغال غزه در رسانه صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس رسانهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شورای امنیت داخلی و وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر ضرورت افزایش بودجه نظامی این رژیم را در پرتو عملیات نظامی جدید در غزه بررسی میکنند. این در حالی است که انتظار میرود کابینه نتانیاهو اصلاحاتی را تصویب کند که شامل کاهش بودجه سایر وزارتخانهها به نفع وزارت جنگ باشد.
این سازمان توضیح داد که ارتش رژیم صهیونیستی بزرگترین گروه از نظامیان ذخیره خود را از آغاز جنگ تاکنون بسیج کرده است. این آمار در عملیات آمادهسازی برای عملیات ارابههای گیدئون ۲ ْ بالغ بر ۳۵ هزار نفر بوده و قرار است حدود ۲۵ هزار نفر دیگر در هفتههای آینده به آنها بپیوندند تا تعداد کل نیروهای احضار شده به ۶۰ هزار نفر برسد.
بنا بر گزارش این رسانه صهیونیستی ارتش اسرائیل قصد دارد بیشتر تیپهای خود را در این عملیات شرکت دهد، این تصمیم به استثنای تیپ چتربازان است که در کرانه باختری باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش، برآوردها حاکی از آن است که ارتش صهیونیستی حدود ۳ هفته دیگر، پس از یک دوره آموزشی کوتاه برای نیروهای ذخیره و استراحت برای واحدهای درگیر، آماده آغاز عملیات خواهد بود. این عملیات با مرحله محاصره شهر آغاز خواهد شد، سپس عملیات رزمی در داخل شهر آغاز میشود.
این سازمان تأکید کرد که زمان حمله زمینی به عملیات گسترده تخلیه ساکنان غزه که حدود ۸۰۰ هزار نفر هستند، بستگی دارد. البته تاکنون تنها ۱۰ هزار نفر از این افراد از شهر خارج شده اند.
این سازمان به نقل از مقامات امنیتی اعلام کرد که تخلیه گسترده شهر، پس از محاصره آن و تشدید حملات و کاهش ورود کامیونهای کمکرسانی به آن آغاز خواهد شد.
تصمیم برای بسیج نیروهای ذخیره در بحبوحه اختلافات بین رهبری سیاسی و فرماندهان نهادهای امنیتی اتخاذ شد و بسیاری از منتقدان کابینه به جای انجام یک عملیات نظامی گسترده، به معامله تبادل اسرا تمایل دارند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اخیراً سندی داخلی از ارتش این رژیم را فاش کرد که به شکست عملیات قبلی ارابههای گیدئون (۱۶ مه / می - ۶ اوت / آگوست) در دستیابی به اهداف اعلام شده خود، به ویژه از بین بردن حماس و بازگرداندن اسرا اذعان میکند.
صهیونیستها تخمین میزند که حماس ۴۸ اسیر اسرائیلی در غزه دارند که ۲۰ نفر از آنها زنده هستند. در مقابل بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ فلسطینی در زندانهای اسرائیل بازداشت هستند که بسیاری از آنها طبق گزارشهای حقوق بشری و رسانهای از شکنجه و بیتوجهی پزشکی رنج میبرند.
رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا جنگ نسلکشی را علیه غزه به راه انداخته است که تاکنون ۶۳ هزار و ۶۳۳ شهید و بیش از ۱۶۰ هزار مجروح به جای گذاشته که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند.
