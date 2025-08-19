  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

تهدید به بمب‌گذاری در چندین مدرسه در پایتخت هند

براساس اعلام پلیس هند، چندین مدرسه در دهلی، پایتخت هند، پیام تهدید به بمب‌گذاری دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، به گفته مقامات، چهار مدرسه در دوارکا ایمیل‌های تهدیدآمیزی از فرستنده‌های ناشناس دریافت کردند و به پلیس اطلاع دادند.

بلافاصله، تیم‌های شناسایی و خنثی‌سازی بمب، تیم‌های سگ‌های موادیاب، پلیس و پرسنل آتش‌نشانی به این مدارس اعزام شدند.

یک مقام پلیس گفت: با این حال، هیچ چیز مشکوکی پیدا نشد. ثابت شد که این تهدیدها تماس‌های جعلی بوده‌اند.

ماه گذشته، بسیاری از مدارس در پایتخت کشور نیز ایمیل‌های تهدید بمب‌گذاری مشابهی دریافت کردند که بعداً مشخص شد جعلی بوده‌اند. سال گذشته، تهدیدهای جعلی باعث هرج و مرج در خطوط هوایی، مدارس، بیمارستان‌ها و هتل‌های سراسر کشور شد.

کد خبر 6564977

