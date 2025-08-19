به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای نسبت به طرح رژیم صهیونیستی در زمینه اشغال غزه هشدار داده و گفت که این طرح پیامدهای فاجعه بار انسانی برای مردم غزه به بار خواهد آورد.

بر اساس بیانیه اوچا در سرزمین‌های اشغالی، حدود ۸۶ درصد از مساحت نوار غزه یا تحت دستور تخلیه اجباری قرار دارد یا در کنترل نظامی مستقیم ارتش صهیونیستی قرار می‌گیرد. مناطق باقی‌مانده شامل بخشی از شهر غزه و قسمت‌هایی از ساحل جنوبی به شدت پرجمعیت بوده و به هیچ‌وجه ظرفیت تأمین نیازهای اساسی جمعیت را ندارند.

اوچا تأکید کرد که تمرکز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی بر شهر غزه فاجعه‌ای انسانی رقم خواهد زد؛ چرا که مردم این منطقه از قبل با خستگی مفرط، سوءتغذیه، آوارگی، از دست دادن عزیزان و کمبود شدید نیازهای حیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دفتر هماهنگی سازمان ملل در امور انسانی افزود: وادار کردن صدها هزار نفر به جابه‌جایی از شمال غزه به سمت جنوب، نسخه‌ای برای یک فاجعه تازه و مصداق کوچ اجباری است.

اوچا همچنین هشدار داد که بیمارستان‌های جنوب نوار غزه هم‌اکنون چند برابر ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند و انتقال بیماران بیشتر از شمال به این مراکز، پیامدهایی مرگبار به همراه خواهد داشت.

بنا بر اعلام اوچا، این شرایط در مجموع نشان می‌دهد که اجرای این طرح اسرائیلی، غزه را در آستانه فروپاشی کامل انسانی قرار خواهد داد.