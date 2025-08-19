به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر سه شنبه در جمع مدیران عامل پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: در شرایط ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حضور به موقع مدیران عامل در منطقه و مدیریت میدانی در آن شرایط نقطه قوتی بود مدیران عامل ارتباط خوبی با مدیریت شهرستان برقرار کردند و تعامل و وحدت برقرار شد و توانستیم با برنامه ریزی از آن شرایط سربلند بیرون بیاییم.

فرماندار عسلویه افزود: نقاط قوت ما در این جنگ تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در فرماندهی و مدیریت جنگ به خصوص توانایی و قوت نیروهای مسلح با استفاده از توان و تسلیحات داخلی، انسجام و وحدت و همدلی مردم بود دولت وفاق ملی هم شرایط جنگی کشور را ازلحاظ اقتصادی و اجتماعی به خوبی مدیریت کرد.

پاسالار افزود: جنگ ۱۲ روزه تمام شد ولی شرایط بحرانی هر زمان ممکن است برای ما پیش بیاید باید آمادگی قبل از شرایط بحران در منطقه را تقویت کنیم این جنگ تجربه خوبی برای ما بود و لزوم توجه به اصول و مبانی مدیریت اقتضایی را برای مدیران آشکار کرد.

فرماندار عسلویه با اشاره به نقش مردم در منطقه تاکید کرد مردم منطقه در شرایط جنگ در کنار ما و صنعت بودند مردم همدلی و همراهی کردند.

وی بیان کرد: مردم شهرستان عسلویه میزبان خوبی برای صنعت بودند باید قدر این مردم بدانیم و توقع مردم شهرستان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بیش از این است، باید نام ونشان و نماد بیشتری از هلدینگ خلیج فارس در منطقه مشهود باشد و طرح‌های ماندگاری از خود به یادگار بگذارد اگر چه حقیقتاً مدیران عامل شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس در مدت کوتاهی که بنده در شهرستان مسئولیت دارم همکاری خوبی داشتند.

وی یکی از چالش‌های عمیق اجتماعی در منطقه را موضوع اشتغال دانست و گفت: انتظار می‌رود موضوع اشتغال جوانان عسلویه جدی گرفته شود تا شاهد کاهش بیکاری در منطقه باشیم.