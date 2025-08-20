به گزارش خبرگزاری مهر، فرح محمدی معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه فرایند اجرایی ششمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس با انتشار فراخوان ارسال مقالات علمی به دبیرخانه آن از امروز شروع شد، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده این کنفرانس بهمن‌ماه امسال با حضور پژوهشگران و متخصصان داخلی و خارجی فعال در حوزه هواشناسی و علوم جو، اقیانوس‌شناسی، اقلیم‌شناسی، فیزیک، جغرافیا و سنجش‌ازدور و… در بندرعباس برگزار می‌شود.

وی افزود: ششمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس با مجوز هیئت دولت به‌وسیله سازمان هواشناسی کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی و حمایت دانشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار می‌شود.

معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: این کنفرانس از رویدادهای علمی دوره‌ای سازمان هواشناسی کشور است که هر چهار سال یک‌بار باهدف توسعه تحقیقات کاربردی، بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و حفاظت از محیط‌زیست ساحلی، کمک به توسعه پایدار دریا محور و سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مدیریت دریایی برگزار می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: کنفرانس بین‌المللی خلیج‌فارس فرصتی مناسب برای تبادل دانش، ارائه دستاوردهای علمی و تقویت همکاری‌های ملی و بین‌المللی در زمینه اقیانوس‌شناسی و محیط‌های دریایی است. بی‌شک رویدادهای علمی این حوزه باتوجه‌به تغییرات اقلیمی و ضرورت پایش مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقش مهمی در حفاظت از خلیج‌فارس و ارتقای تاب‌آوری جوامع محلی دارد.

معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور گفت: یافته‌های علمی ارائه شده در این همایش می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مدیریت دریایی باشد و به توسعه پایدار دریا محور کمک کند. کنفرانس خلیج‌فارس محدود به جغرافیای دریایی و ساحلی خلیج‌فارس نیست و یافته‌های ارائه شده در آن می‌توان در بخش‌های دریایی مختلف استفاده شود.

وی با بیان اینکه در دوره قبلی این کنفرانس محققان شش کشور خارجی نیز شرکت داشتند، گفت: در پنجمین دوره این کنفرانس حدود ۱۷۸ پژوهشگر و متخصص از ۵۰ دانشگاه، مؤسسه علمی یا دستگاه اجرایی مقاله علمی ارائه کردند.

معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: فرایند اجرایی ششمین دوره این کنفرانس از امروز با انتشار فراخوان ارسال مقاله شروع شد.

محمدی گفت: محورهای این دوره از کنفرانس شامل «هواشناسی دریایی و اقیانوس‌شناسی فیزیکی، تغییر اقلیم و اثرات آن بر نواحی ساحلی، علوم دریایی و اقیانوسی، بهره‌برداری از منابع دریایی، محیط‌زیست دریایی و فرهنگ و تاریخ و اقتصاد دریا» است.

وی خاطرنشان کرد: پژوهشگران می‌توانند برای اطلاع بیشتر از محورها و تاریخ‌های مهم کنفرانس به آدرس الکترونیکی کنفرانس به نشانی « icpgo.irimo.ir» مراجعه کنند.