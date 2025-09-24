فرماندار عسلویه: مردم در جنگ تحمیلی اخیر با وحدت از کشور دفاع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در برنامه هفته دفاع مقدس ضمن تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: با اجرای این برنامه و نمایشگاه راه روشن تبیین و روایت گری خوبی در حوزه دفاع مقدس شاهد بودیم که لازم میدانم از تلاش‌های ناحیه مقاومت بسیج و همه دست اندرکاران این برنامه‌ها تشکر کنم.

وی با گرامیداشت یاد و نام و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس به ویژه شهدای شهرستان افزود: در دفاع مقدس ملت ایران و به ویژه مرزداران با جانفشانی خود نگذاشتند یک وجب از خاک میهن اسلامی مان به دست دشمنان بیفتد در همین جنگ تحمیلی و نابرابر اخیر نیز ملت ایران از شمال تا جنوب شرق تا غرب مردانه و جانانه از کشور دفاع کردند.

پاسالار بیان کرد: در همین منطقه زر خیز عسلویه هم در این جنگ اخیر مردم شیعه و سنی عسلویه و صنعت در کنار هم با کمک مسئولان با وحدت و انسجام از منطقه دفاع کردند و نگذاشتند خللی در امنیت منطقه ایجاد شود.

فرماندار عسلویه به وحدت و انسجام مردم و راهبردهای رهبر معظم انقلاب به عنوان استراتژیست ترین رهبر دنیا به عنوان دو عامل مهم پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نام برد و افزود: دشمن به دنبال انشقاق بود که مردم با هوشیاری با وحدت و انسجام ملی نقشه دشمن را خنثی کردند و رهبر با تدبیر ما در کمتر از ۲۴ ساعت فرماندهی و توان نیروهای مسلح را بازیابی کردند در کنار آن همکاری مردم و تدابیر دولت وفاق ملی اجازه ندادند که خللی در کشور ایجاد شود و دشمن را مجبور به عقب نشینی و شکست کردند.

پاسالار از تلاش‌های فرماندهی و کارکنان‌ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و سایر دست اندرکاران برنامه شب‌های شیدایی نمایشگاه راه روشن از جمله شهرداران دهیاران شوراها نیروی انتظامی و پتروشیمی‌های جم و پردیس تشکر و قدردانی کرد.