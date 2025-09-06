وحدت در عسلویه نمادی از غنای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح شنبه در مراسم بزرگداشت هفته وحدت در مسجد جامع اهل سنت عسلویه با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به وحدت و همبستگی در عسلویه اظهار کرد: شاهد وحدت و همدلی خوبی در این شهرستان هستیم و همدلی و برادری در میان جامعه سنی وشیعه دراین شهرستان موج می‌زند.

وی اضافه کرد: وحدت و همدلی در شهرستان عسلویه به نمادی تاریخی و ماندگار تبدیل شده است و این نماد نشان از غنای فرهنگی و دینی مردمان این منطقه دارد.‌

پاسالار افزود: شهرستان عسلویه به عنوان شهرستانی راهبردی و مرزی دارای موقعیت مهمی درکشور است و از هرحیث مورد توجه جهانیان است و به خصوص آرامش وامنیت آن حائز اهمیت است با تلاش مسئولان و انسجام و اتحاد مردم این شهرستان یکی از شهرستان های امن کشور است.

وی با بیان اینکه این امنیت مدیون وحدت وهمراهی مردم است تاکید کرد: ما مسئولان وظیفه داریم این وحدت و همدلی را تقویت کنیم میزبانان صنعت و مرزداران بی نظیر شیعه و سنی در کنار هم مرزها را محافظت می کنند و یک نوع رابطه مشارکتی مطلوب بین مردم و حاکمیت شکل گرفته است مردم در تمام عرصه ها مشارکت سیاسی اجتماعی دارند.

فرماندار عسلویه افزود: نمود عینی این وفاق و همدلی در جنگ ۱۲ روزه نمایان بود و یکی از عوامل پیروزی ما دراین جنگ همین انسجام و وحدت ملی بود دشمن خیلی تلاش کرد این وحدت را بشکند ولی موفق نشد ما باید این همدلی وهمصدایی را قدر بدانیم.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: در این منطقه آحاد مردم علما نخبگان ائمه جمعه اهل سنت وشیعه دل در گرو وحدت دارند.