فرماندار عسلویه: مطالبات کارگران به موقع پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیسیون کارگری این شهرستان با تبریک میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، به گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی پرداخت و اظهار کرد: خدمات بی‌نظیر آن شهید در حوزه امنیت ملی، الگویی ماندگار است.

وی با اشاره به موقعیت حساس و استراتژیک شهرستان عسلویه به عنوان تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور، بر لزوم تلاش جمعی برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم این منطقه تأکید کرد.

پاسالار، کمیسیون کارگری را یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارین کارگروه‌های شهرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی و مواجهه کشور با جنگ‌های ترکیبی و رسانه‌ای دشمن، لازم است تمهیدات لازم اندیشیده شود تا مطالبات قانونی و صنفی کارگران به موقع پرداخت شود، این امر مانع از تبدیل مطالبات مشروع به بحران‌های القایی و آسیب به آرامش پایدار محیط‌های صنعتی و اجتماعی خواهد شد.

فرماندار عسلویه در بخش دیگری از سخنان خود، خودداری از تعدیل نیرو در شرایط فعلی و اولویت‌دهی به جذب، آموزش و به‌کارگیری نیروهای جوان و جویای کار بومی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: توجه به اشتغال پایدار نیروهای محلی، نه تنها یک تکلیف اجتماعی، بلکه عاملی کلیدی در تقویت ثبات و توسعه متوازن منطقه است.

فرماندار شهرستان عسلویه در پایان این نشست، بر اشتغال نیروهای بومی در مدت زمان کوتاه و همچنین ضرورت برگزاری منظم جلسات این کمیسیون و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عملیاتی برای اشتغال جوانان بومی و بهبود مستمر شرایط حوزه کار و تولید در شهرستان عسلویه تأکید کرد.