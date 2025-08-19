روایت مادری مقاوم در «از مامان بگو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، امروز سهشنبه ۲۸ مرداد برنامه «از مامان بگو» میزبان خانواده شهید سردار علی باباخانی میشود؛ فرماندهای خستگیناپذیر از معاونان قرارگاه خاتمالانبیاء که در دفاع مقدس 12روزه به شهادت رسید. شهید باباخانی در خانوادهای شهیدپرور متولد شد؛ پدرش در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید و وی نیز در ادامه همان مسیر ایثار، لباس شهادت بر تن کرد.
در این برنامه، مادر و خانواده شهید با روایتهایی صمیمی و کمتر شنیدهشده از زندگی، آرمانها و رشادتهای وی سخن میگویند؛ مردی که همچون پدرش، سالها در راه امنیت مردم و اعتقادات این سرزمین ایستادگی کرد.
«از مامان بگو» با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی در فضایی صمیمی به بازگویی خاطرات مادران شهدا و نقش الهامبخش آنان در پرورش نسل مؤمن و فداکار میپردازد. این برنامه به تهیهکنندگی سیدیزدان ملکآبادی، سهشنبه ۲۸ مرداد حوالی ساعت ۲۲ از شبکه دو سیما پخش میشود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۸ و ۱۴ است.
نظر شما