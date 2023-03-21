به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، هر قسمت از برنامه «از مامان بگو»، با حضور سه مهمان و گفتگوهای ویژه خواهد بود و به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان شامل آیتمهای «شیرین بیان»، «مناجات»، «شبیه مادرم» و «پخش موسیقی تصویر فیلم» است.
در آیتم «شیرین بیان»، مادربزرگهایی از قومیتهای مختلف به بیان رسم و رسوم منطقه خود پرداخته و با لهجه شیرین منطقه خود به گویش ضرب المثل، لالایی و عاشقانهها میپردازند.
در آیتم «مناجات» که آیتم پایانی برنامه نیز محسوب میشود، فاطمه محمدی به خوانش مناجات و قطعهای عرفانی میپردازد. در آیتم «شبیه مادرم» نیز روایتهایی راجع به مادرانگیهای حضرت فاطمه زهرا (س) توسط هانی چیتچیان که مؤسس مدرسه قرآنی است، برای مخاطبان بیان میشود و در بخش «موسیقی و تصاویر فیلم ها» برشی از فیلمها با مضمون نقش مادر، پخش میگردد.
برنامه «از مامان بگو» کاری از گروه خانواده به تهیهکنندگی مریم نیکانلو و اجرای زهرا شوقی است که از سهشنبه اول فروردین تا پایان ماه مبارک رمضان، هرشب ساعت ۱۹:۱۰ به مدت ۵۰ دقیقه مهمان خانه مخاطبان این شبکه است.
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