روایتی صمیمی از مادران شهدا در «از مامان بگو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، «از مامان بگو» با تمرکز بر جایگاه والای مادران شهدا، میزبان خانواده‌های شهدای مقاومت در جنگ ۱۲ روزه اخیر خواهد بود. این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، در فضایی صمیمی به روایت بخش کمتر شنیده‌شده‌ای از فرهنگ ایثار می‌پردازد.

در هر قسمت، یکی از اعضای خانواده از مادر شهید و ویژگی های او از جمله ایمان، صلابت و مهرش می‌گوید و در ادامه، با حضور مادر در برنامه فرصتی برای قدردانی از این نقش بی‌بدیل فراهم می‌شود.

«از مامان بگو» محصول گروه خانواده شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی، تلاش دارد در مسیر رسانه‌ای اربعین، روایتگر عظمت نقش مادران در پرورش نسل مؤمن، فداکار و حسینی باشد.