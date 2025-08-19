افزایش ۱۵ درصدی تردد در محور تهران - مشهد؛ ترافیک آرام و روان است

مهدی مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به دلیل نزدیکی به ایام پایانی ماه صفر مجموعه عوامل راهداری آماده استقبال از مسافران زائران علی بن موسی الرضا (ع) است، ابراز داشت: به نظر می‌رسد با توجه به تعطیلات پایان هفته شاهد افزایش تردد در محورهای مواصلاتی به سمت مشهد باشیم.

وی افزود: حجم تردد خودروها از محورهای استان سمنان به مقصد مشهد الرضا (ع) حدود ۱۵ درصد بیشتر از روزهای عادی گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان بابیان اینکه تردد در همه محورهای مواصلاتی استان آرام و روان در جریان است، ابراز داشت: تاکنون گزارشی از شرایط جوی مخاطره‌آمیز اعلام نشده است.

مقیمی در ادامه تصریح کرد: از رانندگان درخواست داریم تا سفر را به صورت برنامه‌ریزی انجام دهند و بازگشت خود را به روز و ساعات آخر موکول نکنند.

وی با بیان اینکه راهداری با سامانه ۱۴۱ آماده پاسخگویی به مردم است، افزود: از رانندگان درخواست داریم تا سامانه ۱۴۱ را قبل و هنگام سفر بررسی و از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و شرایط جوی مطلع شوند.