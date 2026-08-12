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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

ثبت ۱۶۷ هزار تردد بین‌استانی در سمنان؛ تردد محور میامی–کاهک ۴ برابر شد

ثبت ۱۶۷ هزار تردد بین‌استانی در سمنان؛ تردد محور میامی–کاهک ۴ برابر شد

سمنان- رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان از ثبت ۱۶۷ هزار تردد بین‌استانی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: تردد در محور میامی–کاهک به سمت خراسان رضوی به چهار برابر روزهای عادی شده است.

مهدی مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت ترافیکی جاده های استان سمنان اظهار کرد: سامانه‌های نظارتی مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان نشان می‌دهد تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان به صورت پرحجم و روان جریان دارد.

وی با اشاره به اینکه آمار ۲۴ ساعت گذشته نیز ثبت ۱۶۷ هزار تردد بین استانی را نشان می‌دهد، ادامه داد: این آمار یکی از روزهای پرتردد سال را رقم زده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان توضیح داد: آمار ثبت‌شده در مبادی خروجی شرق استان سمنان به سمت خراسان رضوی نیز افزایش قابل توجه سفرها به این مقصد را تأیید می‌کند.

مقیمی ادامه داد: در محور میامی–کاهک در مسیر استان سمنان به سمت خراسان رضوی، طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان تردد از ابتدای سال تاکنون ثبت شده و حجم تردد در این محور حدود چهار برابر روزهای عادی است.

وی با اشاره به تداوم افزایش تقاضای سفر به سمت مشهد مقدس، بر ضرورت برنامه‌ریزی مسافران تأکید کرد و افزود: افزایش حجم سفرها ایجاب می‌کند هموطنان سفر خود را با برنامه‌ریزی انجام داده و ضمن رعایت قوانین، زمان مناسبی را برای تردد در محورهای پرترافیک انتخاب کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان تاکید داشت: با توجه به قرار گرفتن بخشی از شرق استان سمنان در محدوده زیست یوزپلنگ آسیایی، از رانندگان تقاضامندیم در هنگام عبور از این محدوده‌ها با سرعت مجاز و احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

مقیمی خاطر نشان کرد: محورهای مواصلاتی استان در روزهای اخیر شاهد افزایش سفرهای جاده‌ای به مقصد مشهد مقدس هستند و رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم و هشدارهای جاده‌ای، علاوه بر حفظ ایمنی مسافران، در حفاظت از زیستگاه و گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی نیز اهمیت دارد.

کد مطلب 6915185

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