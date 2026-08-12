مهدی مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت ترافیکی جاده های استان سمنان اظهار کرد: سامانه‌های نظارتی مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان نشان می‌دهد تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان به صورت پرحجم و روان جریان دارد.

وی با اشاره به اینکه آمار ۲۴ ساعت گذشته نیز ثبت ۱۶۷ هزار تردد بین استانی را نشان می‌دهد، ادامه داد: این آمار یکی از روزهای پرتردد سال را رقم زده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان توضیح داد: آمار ثبت‌شده در مبادی خروجی شرق استان سمنان به سمت خراسان رضوی نیز افزایش قابل توجه سفرها به این مقصد را تأیید می‌کند.

مقیمی ادامه داد: در محور میامی–کاهک در مسیر استان سمنان به سمت خراسان رضوی، طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان تردد از ابتدای سال تاکنون ثبت شده و حجم تردد در این محور حدود چهار برابر روزهای عادی است.

وی با اشاره به تداوم افزایش تقاضای سفر به سمت مشهد مقدس، بر ضرورت برنامه‌ریزی مسافران تأکید کرد و افزود: افزایش حجم سفرها ایجاب می‌کند هموطنان سفر خود را با برنامه‌ریزی انجام داده و ضمن رعایت قوانین، زمان مناسبی را برای تردد در محورهای پرترافیک انتخاب کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان تاکید داشت: با توجه به قرار گرفتن بخشی از شرق استان سمنان در محدوده زیست یوزپلنگ آسیایی، از رانندگان تقاضامندیم در هنگام عبور از این محدوده‌ها با سرعت مجاز و احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

مقیمی خاطر نشان کرد: محورهای مواصلاتی استان در روزهای اخیر شاهد افزایش سفرهای جاده‌ای به مقصد مشهد مقدس هستند و رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم و هشدارهای جاده‌ای، علاوه بر حفظ ایمنی مسافران، در حفاظت از زیستگاه و گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی نیز اهمیت دارد.