پورمحمدی: مطالبات گندمکاران، معلمان و حوزه دارو تسویه می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تسویه بخش مهمی از مطالبات گندمکاران، معلمان و حوزه دارو خبر داد و تأکید کرد روند پرداخت حقوق و یارانه‌ها نیز طبق روال انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تلاش ما بر این است که پرداخت به گندمکاران به نتیجه برسد؛ به‌گونه‌ای که حجم وسیعی از این پرداخت‌ها در هفته گذشته انجام شد و در هفته جاری نیز بخشی دیگر پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همچنین بخش مهمی از مطالبات وزارت بهداشت در حوزه دارو تصفیه خواهد شد. همچنین معلمان نیز مطالباتی داشتند که بخشی از آن‌ها تصفیه شده و بخش دیگر نیز در آینده نزدیک تسویه خواهد شد.

پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: جریان پرداخت حقوق و یارانه‌ها نیز به موقع انجام خواهد شد.

