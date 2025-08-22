به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تلاش ما بر این است که پرداخت به گندمکاران به نتیجه برسد؛ به‌گونه‌ای که حجم وسیعی از این پرداخت‌ها در هفته گذشته انجام شد و در هفته جاری نیز بخشی دیگر پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همچنین بخش مهمی از مطالبات وزارت بهداشت در حوزه دارو تصفیه خواهد شد. همچنین معلمان نیز مطالباتی داشتند که بخشی از آن‌ها تصفیه شده و بخش دیگر نیز در آینده نزدیک تسویه خواهد شد.

پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: جریان پرداخت حقوق و یارانه‌ها نیز به موقع انجام خواهد شد.