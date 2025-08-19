به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه در پیامی با ابراز تأثر و تألم از خبر ارتحال حجتالاسلام یزدان زارعی، وی را سربازی مخلص در مسیر حضرت بقیةالله الأعظم (عج) و چهرهای فعال و اثرگذار در عرصههای جهادی، فرهنگی، اجتماعی و بهویژه تربیتی معرفی کرد و فقدان او را ضایعهای برای جامعه روحانیت، حوزههای علمیه و خانواده بزرگ فرهنگی استان دانست.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
خبر اندوه بار ارتحال مبلّغ و مربی تربیتی دلسوز و موفق که روحیهی جهادی و مراتب اخلاص ایشان زبانزد عام و خاص بود، جناب حجتالاسلام یزدان زارعی رحمة الله علیه واصل و موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
فقدان این سرباز مخلص حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنا فداه را که فردی فعال و تأثیرگذار در عرصههای جهادی، فرهنگی و اجتماعی، به ویژه در عرصههای تربیتی دانش آموزی بود و همواره در مسیر اعتلای فرهنگ و ارتقای جامعه، تربیت نسل نوجوان صالح و تأثیرگذار، خالصانه و دلسوزانه تلاش میکرد، حضور روحانیت معظم و حوزهی علمیهی استان کرمانشاه، خانوادهی مکرم، کلیهی بازماندگان محترم و جامعهی اسلامی تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال علو درجات و همنشینی با أنبیاء و أولیاء الهی را برای آن فقید سعید و طول عمر با عزت همراه با صحت و عافیت مستدام را برای بازماندگان محترم مسألت مینمایم.
یاد و خاطره تلاشها و فعالیتهای ارزشمند ایشان در عرصههای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی همواره در قلوب دوستان، نوجوانان و جوانان تربیت شده در برنامههای مهربانانه و دلسوزانهی ایشان، باقی خواهد ماند.
همچنین مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با صدور پیامی، رحلت ملکوتی حجتالاسلام والمسلمین یزدان زارعی، مبلغ و مربی جهادی و مخلص را به خانواده، بازماندگان و جامعه روحانیت استان تسلیت گفت.
در پیام حجت الاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
«مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِیداً وَ مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِناً مُسْتَکْمِلَ اَلْإِیمَانِ و مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اَللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلاَئِکَةِ اَلرَّحْمَةِ»
رحلت ملکوتی روحانی عزیز و مبلغ و مربی توانا و مخلص و جهادی، حجتالاسلام والمسلمین یزدان زارعی رضوان الله تعالی علیه رو به خانواده و بازماندگان و دوستان و دوستداران ایشان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال غفران و رضوان الهی برای آن مرحوم و برای بازماندگان گرامی، صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.
اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات
اللهم احشره مع محمد و آل محمد
اللهم احشره مع الانبیا و المرسلین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین
