یک گل جنجالی برای سه امتیاز لحظه آخری چادرملو مقابل فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و فولاد خوزستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه‌شنبه در نخستین هفته از رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه تختی تهران پیگیری شد که این دیدار با پیروزی یک بر صفر یزدی‌ها همراه بود. علی طاهران (۹۰) برای چادرملو گل سه امتیازی را به ثمر رساند.

شاگردان سعید اخباری در حالی به پیروزی رسیدند که در نیمه اول پس از اخراج محمدرضا سلیمانی بازیکن فولاد، بازی تقریبا یکطرفه شد تا چادرملو احاطه کامل بر توپ و میدان داشته باشد.

این تیم در دقیقه ۹۰ با استفاده از VAR صاحب پنالتی شد که همین موضوع اعتراض عجیب یحیی گل‌محمدی را به همراه داشت. سرمربی فولاد تیمش را بیرون کشید اما پس از نزدیک به ۵ دقیقه آنها به زمین بازگشتند تا پنالتی زده و به سه امتیاز برای چادرملو تبدیل شود.