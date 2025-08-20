اولین شکایت لیگ جدید از خوزستان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه فولاد خوزستان، در متن این بیانیه آمده است: باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان ضمن تقدیر از تلاش تیم بزرگسالان خود در مسابقه هفته نخست لیگ برتر مقابل تیم چادرملو اردکان و تشکر از هوادارانی که با طی مسافت طولانی خود را برای حمایت از این تیم به ورزشگاه تختی تهران رسانده بودند، نظر خود را در خصوص قضاوت داور این دیدار اعلام می‌نماید.

در شرایطی که تیم فولاد خوزستان جریان بازی را در اختیار داشت، داور مسابقه با اتخاذ تصمیماتی بحث‌برانگیز، از جمله اخراج بازیکن فولاد در دقیقه ۴۳، اعلام ضربه پنالتی در دقایق پایانی و اخذ تصمیمات یک جانبه در طول مسابقه به سود تیم حریف، روند طبیعی مسابقه را تحت تأثیر قرار داد و موجب هدر رفتن تلاش‌ها و زحمات بازیکنان، کادر فنی و مجموعه باشگاه شد.

باشگاه فولاد خوزستان ضمن اعتراض رسمی به این قضاوت، مراتب شکایت خود را به کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعلام خواهد کرد و با تمام توان از حقوق خود و هواداران پرشور فولاد دفاع می‌نماید