به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر فولاد خوزستان مقابل چادرملو با انتقاد تند و تیز از عملکرد داوری گفت: باید به طور کامل آنالیز شود اینطور نیست که جون فولاد مدعی نیست باید نسبت به ما بی تفاوتی صورت بگیرد. اخراج بازیکن ما خیلی واضح بود که باید خطای غیرمستقیم برای ما گرفته می‌شد اما همین صحنه خیلی مشخص می‌آید و بازیکن ما را اخراج می‌کند. از داور بین‌المللی انتظار اشتباهات بچه‌گانه نداریم.

سرمربی فولاد خوزستان افزود: داور برای ما در نیمه اول خطای پنالتی واضح را ندید و حتی از VAR هم استفاده نکرد. آقای بنیادی فرد شما جرأت می‌کنید برای تیم‌های مدعی قهرمانی چنین خطاها و سوت‌هایی را بزنی؟! امکان ندارد جرأت کنید!

وی ادامه داد: از بازی امروز با چادرملو فقط برد می‌خواستیم. به هر حال به نتیجه نرسیدیم و نمی‌دانم چرا چنین قضاوتی شکل گرفت.

گل محمدی درباره نقل و انتقالات باشگاه فولاد تاکید کرد: دو سه بازیکن به باشگاه معرفی کردم اما گفتند نمی‌توانیم بگیریم چون پول نداریم و سقف بودجه ما محدود است.