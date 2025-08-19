  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳

گل‌محمدی: بنیادی‌فر جرات ندارد برای تیم های مدعی اینچنین داوری کند

گل‌محمدی: بنیادی‌فر جرات ندارد برای تیم های مدعی اینچنین داوری کند

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: داور مسابقه نقش تأثیرگذاری در نتیحه بازی با چادرملو داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر فولاد خوزستان مقابل چادرملو با انتقاد تند و تیز از عملکرد داوری گفت: باید به طور کامل آنالیز شود اینطور نیست که جون فولاد مدعی نیست باید نسبت به ما بی تفاوتی صورت بگیرد. اخراج بازیکن ما خیلی واضح بود که باید خطای غیرمستقیم برای ما گرفته می‌شد اما همین صحنه خیلی مشخص می‌آید و بازیکن ما را اخراج می‌کند. از داور بین‌المللی انتظار اشتباهات بچه‌گانه نداریم.

سرمربی فولاد خوزستان افزود: داور برای ما در نیمه اول خطای پنالتی واضح را ندید و حتی از VAR هم استفاده نکرد. آقای بنیادی فرد شما جرأت می‌کنید برای تیم‌های مدعی قهرمانی چنین خطاها و سوت‌هایی را بزنی؟! امکان ندارد جرأت کنید!

وی ادامه داد: از بازی امروز با چادرملو فقط برد می‌خواستیم. به هر حال به نتیجه نرسیدیم و نمی‌دانم چرا چنین قضاوتی شکل گرفت.

گل محمدی درباره نقل و انتقالات باشگاه فولاد تاکید کرد: دو سه بازیکن به باشگاه معرفی کردم اما گفتند نمی‌توانیم بگیریم چون پول نداریم و سقف بودجه ما محدود است.

کد خبر 6565595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها