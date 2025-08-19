طعنه تند و تیز مدیرعامل فولاد به داور فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل جادرملو اردکان در هفته نخست لیگ برتر فوتبال گفت: زور تیم ما به تیم داوری نرسید. ما را ۹ نفره کردند. این در حالی است که بازیکن ما پشت به توپ بود و نمی‌توانست خطا کند.

او اعتراض‌های یحیی گل محمدی را به حق دانست و افزود: قطعاً حق دارد. چرا نباید برای زحماتی که کشیده است حرص نخورد.

محمدی افزود: وقتی عضله‌های پشت پای داور مسابقه می‌گیرد چه اصراری است داوری کند. خانه بنشیند و استراحت کند.

او در پایان راجع به احتمال جدایی اوتکیر یوسوپوف تصریح کرد: آقای گل‌محمدی درباره او صحبت کرد و همان که گفت می‌ماند، کافی است.